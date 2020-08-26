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    Сыграет ли снова «Уфа» на выезде удачно?

    «Рубин» — «Уфа». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата России 26 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Уфа»
    «Рубин» — «Уфа»
    В среду, 26 августа, в пятом туре российской Премьер-лиги «Рубин» в Казани на «Ак Барс Арене» примет «Уфу». Поединок начнется в 18:30 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Августа 2020 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 18:30 Уфа Уфа
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.35
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    «Рубин»

    «Рубин» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание. Команда закончила российское первенство на 10-м месте, опередив всего лишь на четыре очка зону вылета.

    Новый чемпионат казанский коллектив начал с 3-матчевой безвыигрышной серией. В первом туре состоялось домашнее поражения от «Локомотива» со счетом 0:2.

    Затем «рубиновые» в родных стенах расписали мировую с «Уралом» (1:1), затем потерпели фиаско от «Сочи» (2:3) в гостях, а в минувшем игровом дне добыли первую победу в сезоне, неожиданно одолев в Москве ЦСКА (2:1), забив победный гол за считанные секунды до финального свистка.

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    • С четырьмя зачетными пунктами «Рубин» расположился на 12 месте в турнирной таблице РПЛ, опережая опасную зону только по дополнительным показателям.

    «Уфа»

    Прошлый сезон «Уфа» завершила на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, выиграв восемь игр при 14 мировых исходах и восьми поражениях. Отметим, что у башкирцев была вторая защита в лиге.

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    Стартовали уфимцы в новом розыгрыше РПЛ с крупного поражения в родных стенах от «Краснодара» (0:3), пропустив все голы после перерыва.

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    • Во втором туре «Уфа» в Туле по-волевому одолела «Арсенал» со счетом 3:2, затем на своем поле дала бой «Спартаку», сыграв вничью 1:1.

    На прошедших выходных дружина Евсеева на своей арене уступила в скандальном матче «Ростову» (0:1). С четырьмя очками «Уфа» идет на 11 месте в турнирной таблице РПЛ.

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    Последние пять очных противостояний этих клубов заканчивались вничью, четыре из которых были со счетом 0:0, а еще в одной игре было 1:1.

    Прогноз и ставка на «Рубин» — «Уфа»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Рубина» — 2.15, победа «Уфы» — 4.26, ничья — 3.16.

    «Уфе» в новом сезоне пока выездные игры удаются лучше, чем домашние. Прогнозируем, что уфимцы смогут устоять в Казани. Рекомендуем ставить — Х2 за 1.88. 0

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