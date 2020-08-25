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    Пройдет ли «Бешикташ» ПАОК?

    ПАОК — «Бешикташ». Прогноз (к. 2.29) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на ПАОК — «Бешикташ»
    ПАОК шесть матчей не проигрывает
    Во 2-м квалификационном раунде ПАОК в Салониках на стадионе «Тумбас» сыграет с «Бешикташем». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на ПАОК — «Бешикташ».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 25 Августа 2020 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 21:00 Бешикташ Бешикташ
  • Стамбул
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
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    ПАОК

    В прошлой кампании ПАОК занял второе место в греческой Суперлиге. Отставание от чемпиона «Олимпиакоса» составило 17 очков.

    Вместе с тем, команда на четыре балла опередила третий в таблице АЕК. Стоит напомнить, что сезоном ранее она стала чемпионом страны.

    К грядущему поединку коллектив из Салоник подходит с серией из шести матчей без поражений. Правда, лишь в одном из них он выиграл.

    «Бешикташ»

    В минувшем сезоне «Бешикташ» занял третью строчку в турецкой Суперлиге. Команда на семь очков отстала от чемпиона «Истанбул Башакшехира».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    При этом клуб лишь на три балла сумел на два балла опередить «Сивасспор». В предыдущий раз «Орлы» стали чемпионом три года назад.

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    В четырех предыдущих матча стамбульцы одержали победы, неи разу не пропустив в трех прошлых играх. Все они имели место еще в чемпионате Турции прошлой кампании.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,24, тогда как успех гостей оценивается в 3,50, ничья в основное время — в 3,24.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 гола за 2,29. 0

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