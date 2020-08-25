ПАОК — «Бешикташ». Прогноз (к. 2.29) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 августа 2020 года

Во 2-м квалификационном раунде ПАОК в Салониках на стадионе «Тумбас» сыграет с «Бешикташем». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на ПАОК — «Бешикташ».

ПАОК

В прошлой кампании ПАОК занял второе место в греческой Суперлиге. Отставание от чемпиона «Олимпиакоса» составило 17 очков.

Вместе с тем, команда на четыре балла опередила третий в таблице АЕК. Стоит напомнить, что сезоном ранее она стала чемпионом страны.

К грядущему поединку коллектив из Салоник подходит с серией из шести матчей без поражений. Правда, лишь в одном из них он выиграл.

«Бешикташ»

В минувшем сезоне «Бешикташ» занял третью строчку в турецкой Суперлиге. Команда на семь очков отстала от чемпиона «Истанбул Башакшехира».

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При этом клуб лишь на три балла сумел на два балла опередить «Сивасспор». В предыдущий раз «Орлы» стали чемпионом три года назад.

В четырех предыдущих матча стамбульцы одержали победы, неи разу не пропустив в трех прошлых играх. Все они имели место еще в чемпионате Турции прошлой кампании.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,24, тогда как успех гостей оценивается в 3,50, ничья в основное время — в 3,24.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 гола за 2,29. 0