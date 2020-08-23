«Уфа» — «Ростов». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 августа 2020 года

В воскресенье, 23 августа, «Уфа» на своем поле примет «Ростов» в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Нефтянике», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Уфа» — «Ростов».

«Уфа»

Прошлый сезон «Уфа» завершила на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, выиграв восемь игр при 14 мировых исходах и восьми поражениях, разница мячей — 22:24.

В межсезонье «Уфу» покинули гендиректор Шамиль Газизов, нападающий Андрей Козлов, хавбеки Андрей Власов, Остон Урунов и Даниил Фомин, защитники Александр Пуцко и Данил Круговой.

Усилением стали защитник Олег Данченко, нападающий Тимур Жамалетдинов, из аренды вернулся Сильвестр Игбоун.

В текущем розыгрыше РПЛ уфимцы стартовали с крупного поражения в родных стенах от «Краснодара» (0:3), пропустив все голы после перерыва.

Во втором туре «Уфа» в Туле по-волевому одолела «Арсенал» со счетом 3:2. А в последнем матче на своем поле дала бой «Спартаку» сыграв вничью 1:1.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С четырьмя набранными очками команда пока идет на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ.

«Ростов»

«Ростов» завершил прошлый сезон на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. В 30 матчах команда набрала 45 очков, выиграв 12 матчей и проиграв 9, при разнице мячей 45-50.

В межсезонье команду покинули хавбеки Александр Саплинов, Сеид Эззатоллахи, защитники Данила Ведерников и Александр Зуев, а также форварды Бьорн Сигурдарсон и Данила Прошляков.

Из аренды вернулись нападающий Видар Кьяртанссон, хавбек Антон Салетрос, бесплатно перешел защитник Александр Смирнов. Также был приобретен опорник сборной Японии Кенто Хасимото.

В первом туре нового чемпионата «желто-синие» на выезде смогли одолеть «Тамбов» (1:0) благодаря голу Павла Мамаева.

Игра второго игрового дня закончилась неудачно. «Ростов» в родных стенах уступил действующему чемпиону — «Зениту» (0:2).

Календарь и таблица РПЛ

В последнем матче «Ростов» на выезде уступил «Динамо» (0:2) и с 3 очками идет на 10-м месте в таблице РПЛ.

Прогноз и ставки

На победу «Уфы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.50, на ничью — 3.00, а на победу «Ростова» — 2.35.

Уфимцы выиграли три последних матча с «Ростовом», два их них — дома. Прогнозируем, что «Уфа» не проиграет в предстоящем матче.

Прогнозируем, что матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,45 и «обе забьют — нет» за 1,60. 0