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    «Уфа» — «Ростов». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Ростов»
    Валерий Карпин
    В воскресенье, 23 августа, «Уфа» на своем поле примет «Ростов» в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Нефтянике», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Уфа» — «Ростов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Августа 2020 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 16:30 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    Коэффициенты на матч
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    «Уфа»

    Прошлый сезон «Уфа» завершила на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, выиграв восемь игр при 14 мировых исходах и восьми поражениях, разница мячей — 22:24.

    В межсезонье «Уфу» покинули гендиректор Шамиль Газизов, нападающий Андрей Козлов, хавбеки Андрей Власов, Остон Урунов и Даниил Фомин, защитники Александр Пуцко и Данил Круговой.

    Усилением стали защитник Олег Данченко, нападающий Тимур Жамалетдинов, из аренды вернулся Сильвестр Игбоун.

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  • 20/08/2020

    • В текущем розыгрыше РПЛ уфимцы стартовали с крупного поражения в родных стенах от «Краснодара» (0:3), пропустив все голы после перерыва.

    Во втором туре «Уфа» в Туле по-волевому одолела «Арсенал» со счетом 3:2. А в последнем матче на своем поле дала бой «Спартаку» сыграв вничью 1:1.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С четырьмя набранными очками команда пока идет на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ.

    «Ростов»

    «Ростов» завершил прошлый сезон на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. В 30 матчах команда набрала 45 очков, выиграв 12 матчей и проиграв 9, при разнице мячей 45-50.

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  • 17/08/2020

    • В межсезонье команду покинули хавбеки Александр Саплинов, Сеид Эззатоллахи, защитники Данила Ведерников и Александр Зуев, а также форварды Бьорн Сигурдарсон и Данила Прошляков.

    Из аренды вернулись нападающий Видар Кьяртанссон, хавбек Антон Салетрос, бесплатно перешел защитник Александр Смирнов. Также был приобретен опорник сборной Японии Кенто Хасимото.

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    В первом туре нового чемпионата «желто-синие» на выезде смогли одолеть «Тамбов» (1:0) благодаря голу Павла Мамаева.

    Игра второго игрового дня закончилась неудачно. «Ростов» в родных стенах уступил действующему чемпиону — «Зениту» (0:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    В последнем матче «Ростов» на выезде уступил «Динамо» (0:2) и с 3 очками идет на 10-м месте в таблице РПЛ.

    Прогноз и ставки

    На победу «Уфы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.50, на ничью — 3.00, а на победу «Ростова» — 2.35.

    Уфимцы выиграли три последних матча с «Ростовом», два их них — дома. Прогнозируем, что «Уфа» не проиграет в предстоящем матче.

    Прогнозируем, что матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,45 и «обе забьют — нет» за 1,60. 0

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    «Уфа» — «Ростов». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 августа 2020 года. Прогноз на «Уфа» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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