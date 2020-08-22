«Рейнджерс» — «Килмарнок». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Шотландии 22 августа 2020 года

В пятом туре шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» будет принимать «Килмарнок». Игра пройдет на стадионе «Айброкс» 22 августа. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Килмарнок».

«Рейнджерс»

В стартовых четырех матчах чемпионата шотландский клуб из города Глазго заработал 10 очков. В турнирной таблице он находится на первом месте.

За четыре поединка Премьер-лиги «Рейнджерс» не пропустил ни единого гола, а своим соперникам команда Стивена Джеррарда забила 7 мячей.

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В первом туре «Джерс» на выезде минимально победили «Абердин» (1:0), после чего они провели ответку с «Байером» в 1/8 Лиги Европы и уступили немцам (0:1).

В двух других матчах чемпионата Шотландии «плюшевые мишки» обыграли «Сент-Миррен» (3:0) и «Сент-Джонстон» (3:0), а в недавнем поединке «Рейнджерс» разошелся миром с «Ливингстоном» (0:0).

«Килмарнок»

В ходе четырех туров шотландского первенства команда из одноименного города набрала всего 2 очка. В таблице чемпионата она находится на 9 месте.

В своих четырех матчах Премьер-лиги «Килмарнок» забил 5 мячей, а пропустить успел 7 голов. Новый сезон «Килли» начали с поражения от «Хиберниана» (1:2).

А в первом домашнем матче подопечные Анджело Алессио сумели отобрать очки в «Селтика» (1:1), после чего эта команда разошлась миром с «Росс Каунти» (2:2).

15 августа «Килмарнок» сыграл с «Сент-Джонстоном». Открыв счет на 61-й минуте, «Килли» схлопотали удаление и в итоге проиграли соперникам — 1:2.

Прогноз и ставка

На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.18, на ничью — 6.70, а на победу «Килмарнока» — 17.0.

В родных стенах команда Джеррарда играет здорово. В текущем сезоне она забила 6 голов в двух домашних матчах и не пропустила в ответ. В поединке против клуба, имеющего проблемы в защите, «Джерс» добудут нужный результат. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» не проиграет и тотал больше 2.5 за 1.61. 0