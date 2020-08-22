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    Прервется ли безвыигрышная серия Слуцкого в матче с ЦСКА?

    ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки на матч РПЛ 22 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Рубин»
    Леонид Слуцкий
    В 4-м туре РПЛ ЦСКА будет принимать «Рубин». Матч пройдет 22 августа на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Рубин».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Августа 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 20:00 Рубин Рубин
  • Казань
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    Коэффициенты на матч
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    ЦСКА

    Московский ЦСКА провалил сезон 2019/20, заняв в РПЛ лишь четвертое место с 50 очками в 30 матчах и разницей мячей 43-29.

    Перед стартом новой кампании подопечные Виктора Гончаренко разошлись миром с «Ротором» (0:0) в контрольной встрече.

    В межсезонье армейская команда сделала качественное усиление в линию атаки, подписав аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.

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    • Покинули команду нападающие Тимур Жамалетдинов и Лассана Н'Диай, защитники Седрик Гогуа и Максим Елеев, и хавбек Хетаг Хосонов.

    В новом сезоне ЦСКА стартовал с двух побед, обыграли «Химки» (2:0) на выезде и «Тамбов» (2:1) дома. В обоих матчах хавбека Алана Дзагоева вынужденно меняли из-за повреждения.

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    В последнем матче армейцы на выезде в Санкт-Петербурге уступили действующему чемпиону «Зениту» (1:2) и с 6 очками идут на 4-м месте в таблице РПЛ.

    «Рубин»

    Казанский клуб закончил прошлый сезон с 35 очками на 10-м месте, гарантировав себе пребывание в РПЛ. Разница мячей 18-28, лучший бомбардир Евгений Марков с 5 голами.

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  • 19/08/2020

    • Во время краткого межсезонья подопечные Леонида Слуцкого провели товарищеский матч с КАМАЗом , сыграв вничью 1:1.

    Состав команды также поменялся — свободными агентами пришли в «Рубин» полузащитник Олег Шатов («Зенит») , защитник Михаил Меркулов «(Урал») и нападающий Кирилл Косарев («Муром»).

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    Ушли защитники Николай Поярков, Константин Плиев, хавбек Александр Зуев и нападающий Евгений Марков, в аренду отправились Артур Сагитов, Данил Степанов и Илья Агапов.

    В стартовом матче сезона «Рубин» на своем поле проиграл «Локомотиву» (0:2) а наставник казанцев Леонид Слуцкий был на два матча дисквалифицирован за ругань с арбитрами.

    Календарь и таблица РПЛ

    Во втором туре «Рубин» дома сыграл вничью с «Уралом» (1:1), обменявшись голами с пенальти, а в третьем туре уступил на выезде «Сочи» (2:3), пропустив два гола на последних минутах.

    С 1 очком «Рубин» идет на 13-м месте в таблице РПЛ. В прошлом сезоне казанцы проиграли дома 0:1 и на выезде сыграли 1:1.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.70, на ничью — 3.70, а на победу «Рубина» — 5.50.

    Армейцы выглядят фаворитами встречи, прогнозируем, что на своем поле они не проиграют.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.65 и «Обе забьют — нет» за 1.60. 0

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