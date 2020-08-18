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    Продлит ли «Краснодар» свою серию победу над «Арсеналом»?

    «Краснодар» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 18 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Арсенал»
    «Краснодар»
    В 3-м туре РПЛ «Краснодар» будет принимать тульский «Арсенал». Матч пройдет 18 августа на арене «Краснодар». Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Арсенал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Августа 2020 года
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    «Краснодар»

    «Краснодар» второй сезон подряд занял третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда примет участие в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    В 30 поединках минувшего первенства «быки» вышли победителями в 14 из них, десять раз сыграли вничью и шесть матчей проиграли, разница мячей — 49-30

    Во время краткого межсезонья состав команды пополнили защитник Игорь Смольников, вратарь Евгений Городов.

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  • 07/08/2020

    • Ряд исполнителей покинули краснодарцев: защитники Алексей Грицаенко, Николай Марков, полузащитники Илья Жигулев, Артем Голубев, нападающий Герман Онугха.

    В стартовом матче чемпионата России «Краснодар» на выезде разгромил «Уфу» со счетом 3:0. Дубль оформил Реми Кабелла.

    Все прогнозы на РПЛ

    Во втором туре «Краснодар» на выезде уступил «Локомотиву» со счетом 0:1, и с 3 очками идет на 6-м месте.

    «Арсенал» Тула

    В розыгрыше РПЛ-2019/20 «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на три очка — 38 очков в 30 матчах и разница мячей 37-41.

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  • 10/08/2020

    • Заканчивали чемпионат «оружейники» 3-матчевой беспроигрышной серией, выиграв дома у «Тамбова» (2:1) и на выезде у «Урала» (3:1), и расписав мировую с «Уфой» (0:0).

    В межсезонье команду покинули полузащитники Ярослав Ивакин, Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой, защитник Александр Крикуненко.

    Календарь и таблица РПЛ

    Составе туляков пополнил перешедший бесплатно из «Рубина» защитник Тарас Бурлак.

    Новый чемпионат «оружейники» начали с домашней ничьей с «Ахматом» (0:0), а во втором туре на своем поле в результативном матче уступили «Уфе» (2:3).

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    «Арсенал» проиграл пять последних матчей с «Краснодаром» — последний раз туляки побеждали в 2017 году, на своем поле — 1:0.

    Прогноз и ставки

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью — 4.60, а на победу «Арсенала» — 7.25.

    Из 10 официальных матчей с «быками» «Арсенал» проиграл 8. Прогнозируем победу «Краснодара».

    Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 2.00 и «Обе забьют — нет» за 1.65. 0

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    «Краснодар» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 18 августа 2020 года. Прогноз на «Краснодар» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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