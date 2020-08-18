«Краснодар» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 18 августа 2020 года

В 3-м туре РПЛ «Краснодар» будет принимать тульский «Арсенал». Матч пройдет 18 августа на арене «Краснодар». Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Арсенал».

«Краснодар»

«Краснодар» второй сезон подряд занял третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда примет участие в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В 30 поединках минувшего первенства «быки» вышли победителями в 14 из них, десять раз сыграли вничью и шесть матчей проиграли, разница мячей — 49-30

Во время краткого межсезонья состав команды пополнили защитник Игорь Смольников, вратарь Евгений Городов.

Ряд исполнителей покинули краснодарцев: защитники Алексей Грицаенко, Николай Марков, полузащитники Илья Жигулев, Артем Голубев, нападающий Герман Онугха.

В стартовом матче чемпионата России «Краснодар» на выезде разгромил «Уфу» со счетом 3:0. Дубль оформил Реми Кабелла.

Все прогнозы на РПЛ

Во втором туре «Краснодар» на выезде уступил «Локомотиву» со счетом 0:1, и с 3 очками идет на 6-м месте.

«Арсенал» Тула

В розыгрыше РПЛ-2019/20 «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на три очка — 38 очков в 30 матчах и разница мячей 37-41.

Заканчивали чемпионат «оружейники» 3-матчевой беспроигрышной серией, выиграв дома у «Тамбова» (2:1) и на выезде у «Урала» (3:1), и расписав мировую с «Уфой» (0:0).

В межсезонье команду покинули полузащитники Ярослав Ивакин, Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой, защитник Александр Крикуненко.

Календарь и таблица РПЛ

Составе туляков пополнил перешедший бесплатно из «Рубина» защитник Тарас Бурлак.

Новый чемпионат «оружейники» начали с домашней ничьей с «Ахматом» (0:0), а во втором туре на своем поле в результативном матче уступили «Уфе» (2:3).

«Арсенал» проиграл пять последних матчей с «Краснодаром» — последний раз туляки побеждали в 2017 году, на своем поле — 1:0.

Прогноз и ставки

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью — 4.60, а на победу «Арсенала» — 7.25.

Из 10 официальных матчей с «быками» «Арсенал» проиграл 8. Прогнозируем победу «Краснодара».

Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 2.00 и «Обе забьют — нет» за 1.65. 0