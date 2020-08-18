«Селтик» — «КР Рейкьявик». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 августа 2020 года

Во вторник, 18 августа, в Глазго в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Селтик» сыграет с исландским «КР Рейкьявиком». Встреча начнется в 21:45 по мск. Прогноз на «Селтик» — «КР Рейкьявик».

«Селтик»

В недавно стартовавшем чемпионате Шотландии «Селтик» успел провести всего два поединка, разгромив 5:1 «Гамильтон» и сыграв вничью 1:1 с «Килмарноком».

В Лиге чемпионов в прошлом сезоне «кельты» добрались до третьего отборочного раунда, но там уступили по сумме двух встреч «ЧФР Клужу»: ничья 1:1 на выезде и поражение 3:4 дома.

Переместившись в Лигу Европы, «зелено-белые» выиграли свой квартет, но в 1/16 финала были выбиты «Копенгагеном» — 1:1 и 1:3.

За 12 последних матчей в самого престижного еврокубка «Селтик» потерпел только два поражения и одержал семь побед.

«КР Рейкьявик»

Во внутреннем первенстве «КР Рейкьявик» идет после 10 туров на четвертом месте. Накануне было фиаско от «Хафнарфьордюра» (1:2), которое прервало 8-матчевую беспроигрышную серию, где было шесть побед.

В минувшем сезоне «черно-белые» прекратили борьбу на первом же этапе, проиграв в квалификации Лиги Европы норвежскому «Мольде», уступив в гостях 1:7, а дома сыграв 0:0.

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В Лиге чемпионов «КР Рейкьявик» не играл с 2014 года. В том сезоне он был как раз выбит «Селтиком», дважды проиграв — 0:1 дома и 0:4 на выезде.

Отметим, что безвыигрышная серия исландцев в главном еврокубке насчитывает девять матчей, шесть из которых они проиграли.

Прогноз на «Селтик» — «КР Рейкьявик»

«Селтик» значительно превосходит своего противника в классе. Прогнозируем в данной встрече крупную викторию хозяев. Ставим -2,5 на хозяев. 0