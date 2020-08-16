«Балтика» — «Шинник». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч ФНЛ 16 августа 2020 года

В воскресенье, 16 августа, в четвертом туре розыгрыша ФНЛ «Балтика» в Калининграде сыграет с ярославским «Шинником». Начало — в 20:00 по Москве. Прогноз на «Балтика» — «Шинник».

«Балтика»

В минувшем розыгрыше первой российской лиги, который завершился из-за пандемии досрочно, «Балтика» финишировала на шестом месте, сильно отстав от четверки.

На старте нового сезона «балтийцы» смогла увести очко из Самары, сыграв вничью 0:0 с «Крылями Советов», покинувшие по итогам прошлого сезону элитный дивизион.

Во втором и третьем туре текущей ФНЛ калининградцы добыли виктории, поочередно одолев на своей арене 2:0 «Волгарь» и на выезде 1:0 «Факел».

После трех сыгранных матчей «Балтика» с семью набранными баллами разместилась на третьей позиции в турнирной таблице ФНЛ, уступая два очка лидеру.

«Шинник»

«Шинник» в минувшем розыгрыше ФНЛ, досрочно завершенном, финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице, уступив проходной строке 11 очков.

Стартовали в новом сезоне ярославцы с домашней победы над московским «Торпедо» (1:0), который в минувшем первенстве претендовал на повышение в классе.

Все прогнозы на футбол

Последующие две игры «черно-синие» провели неудачно. Сперва они в Тольятти уступили 1:2 новичку дивизиона «Акрону», а накануне дома не смогли одолеть «Краснодар-2» (0:0).

С четырьмя зачетными пунктами «Шинник» расположился на данный момент в середине турнирной таблице, на 12 месте.

В минувшем сезоне «Балтика» выиграла в Ярославле (2:0), а чемпионатом ранее коллективы обменялись домашними викториями по 1:0.

Прогноз и ставка на «Балтика» — «Шинник»

Восемь последних противостояний этих коллективов закончились на ТМ 2,5. Теперь же мы ожидаем, что данный матч будет все же результативным.

Прогноз и ставка — ТБ 2,5 за 2.05. 0