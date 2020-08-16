ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас МюллерСамое сокрушительное поражение в истории ЛЧ. «Барселона» проиграла «Баварии» «Спартак» — «Ахмат»Всех не отмените. «Спартак» победил, несмотря на два незасчитанных гола Юлиан НагельсманОтсутствие Вернера — не проблема для Нагельсмана. «РБ Лейпциг» — в полуфинале ЛЧ
  • 12:39
    • Месси решил покинуть «Барселону» — СМИ
  • 15:08
    • Президент «Барселоны» не намерен уходить в отставку
  • 11:15
    • Тульский «Арсенал» подписал воспитанника «Локомотива»
  • 08:28
    • «Филадельфия» разгромила «Хьюстон», «Оклахома» проиграла «Клипперс»
  • 07:45
    • СМИ: «Барселона» уже приняла решение об увольнении Сетьена
  • 07:29
    • Блинкова и Звонарева не смогли выйти в финал парного турнира в Лексингтоне
  • 07:00
    • ЦСКА близок к приобретению защитника «Интернасионаля»
    Все новости спорта

    Команды пробьют отметку «низовых» игр?

    «Балтика» — «Шинник». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч ФНЛ 16 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Балтику Прогнозы на Шинник Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Шинник»
    «Балтика»
    В воскресенье, 16 августа, в четвертом туре розыгрыша ФНЛ «Балтика» в Калининграде сыграет с ярославским «Шинником». Начало — в 20:00 по Москве. Прогноз на «Балтика» — «Шинник».

    «Балтика»

    В минувшем розыгрыше первой российской лиги, который завершился из-за пандемии досрочно, «Балтика» финишировала на шестом месте, сильно отстав от четверки.

    На старте нового сезона «балтийцы» смогла увести очко из Самары, сыграв вничью 0:0 с «Крылями Советов», покинувшие по итогам прошлого сезону элитный дивизион.

    Во втором и третьем туре текущей ФНЛ калининградцы добыли виктории, поочередно одолев на своей арене 2:0 «Волгарь» и на выезде 1:0 «Факел».

  • Судейские скандалы продолжаются. Бенефис Слуцкого затмил результат матча в Казани
  • Скандальный матч на «Ак Барс Арене» — в нашем обзоре прессы
  • 12/08/2020

    • После трех сыгранных матчей «Балтика» с семью набранными баллами разместилась на третьей позиции в турнирной таблице ФНЛ, уступая два очка лидеру.

    «Шинник»

    «Шинник» в минувшем розыгрыше ФНЛ, досрочно завершенном, финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице, уступив проходной строке 11 очков.

    Стартовали в новом сезоне ярославцы с домашней победы над московским «Торпедо» (1:0), который в минувшем первенстве претендовал на повышение в классе.

    Все прогнозы на футбол

    Последующие две игры «черно-синие» провели неудачно. Сперва они в Тольятти уступили 1:2 новичку дивизиона «Акрону», а накануне дома не смогли одолеть «Краснодар-2» (0:0).

    С четырьмя зачетными пунктами «Шинник» расположился на данный момент в середине турнирной таблице, на 12 месте.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    В минувшем сезоне «Балтика» выиграла в Ярославле (2:0), а чемпионатом ранее коллективы обменялись домашними викториями по 1:0.

    Прогноз и ставка на «Балтика» — «Шинник»

    Восемь последних противостояний этих коллективов закончились на ТМ 2,5. Теперь же мы ожидаем, что данный матч будет все же результативным.

    Прогноз и ставка — ТБ 2,5 за 2.05. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Каролина — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч ПСВ — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аризона — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.45
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Чикаго — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Миочич — Кормье
  • Прочие
  • Завтра в 07:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Сочи»
  • Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи»
    • 02:23 10/08/2020     Пауло Дибала
  • Трансферный дайджест. 4-10 августа
    • 21:12 10/08/2020     «Бавария» легко разобралась с «Челси»
  • «Бавария» готовится к «Барселоне» в роли фаворита
    • 15:38 09/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Балтика» — «Шинник». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч ФНЛ 16 августа 2020 года. Прогноз на «Балтика» — «Шинник». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры