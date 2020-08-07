«Ювентус» — «Лион». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 7 августа 2020 года

В пятницу, 7 августа, «Ювентус» сыграет с «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Турине, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Лион».

«Ювентус»

Туринский «Ювентус» успешно преодолел групповой этап Лиги чемпионов, заняв первое место в квартете D, где опередил «Атлетико», «Байер» и «Локомотив», одержав пять побед в шести матчах.

Впрочем, в первом поединке 1/8 финала «старая синьора» довольно неожиданно проиграла «Лиону» (0:1), пропустив единственный мяч на 31-й минуте.

Уже после рестарта сезона подопечные Маурицио Сарри защитили чемпионский титул, пусть и не так уверенно, как могли бы.

«Юве» в девяти летних турах одержал три победы, дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения, опередив в итоге «Интер» на один балл.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После травм у туринцев восстанавливаются Маттиа Де Шильо, Дуглас Коста, Сами Хедира и Пауло Дибала.

«Лион»

«Лион» в своей группе G занял второе место. Он пропустил вперед «Лейпциг» и на один балл опередил «Бенфику» и «Зенит».

При этом, находясь в статусе аутсайдера, «ткачи» на своем поле одержали победу над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала благодаря голу Люки Тусара.

Как известно, во Франции сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, подопечные Руди Гарсии уже успели провести один официальный матч. В конце июля они проиграли «Пари Сен-Жермен» в финале Кубка лиги (0:0, 5:6 — по пенальти).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Среди травмированных у «Лиона» значатся Кенни Тете и Марсело.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.44, победа «Лиона» — 7.70, ничья — 4.70.

На своем поле «ткачи» выиграли, но стоит признать, что в целом «старая синьора» владела преимуществом, просто не смогла извлечь из этого пользы.

В этот раз, как нам кажется, все козыри в руках туринцев. Они набрались игровой практики, в отличие от соперника, а в концовке чемпионата Италии еще и сэкономили силы, ведь досрочно завоевали титул.

Очевидно, что хозяева будут играть только на победу, поскольку иной результат приведет к их вылету. Исходя из этого, наш прогноз — «победа "Ювентуса" с форой -1» за 1.72.

Еще один вариант — «проход "Ювентуса" в четвертьфинал» за 1.80. Вылет чемпиона Италии из Лиги чемпионов станет действительно большой сенсацией. 0