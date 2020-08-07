ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений СавинВ российском футболе нет футбола. КраСава дал большое интервью «Редакции» Лионель Месси и Криштиану РоналдуРоналду против Месси в Лиге чемпионов? Не сбрасывайте эту пару со счетов «Севилья» — «Рома»ЛЕ. «Севилья» победила «Рому», «Вулверхэмптон» прошел «Олимпиакос»
  • 19:35
    • В РПЛ не будет переносов из-за коронавируса
  • 00:00
    • «Вулверхэмптон» пробился в четвертьфинал Лиги Европы
  • 22:50
    • СМИ: «Фенербахче» сделал предложение по трансферу Смолова
  • 22:33
    • «Спортинг» предложил 7 миллионов евро за полузащитника «Краснодара»
  • 22:19
    • Зидан объяснил отсутствие Бейла в заявке нежеланием играть
  • 22:00
    • «Севилья» не пустила «Рому» в четвертьфинал Лиги Европы
  • 19:18
    • РПЛ обсуждает возможность ограничения аренды футболистов
    Все новости спорта

    Сломит ли «Ювентус» сопротивление «Лиона»?

    «Ювентус» — «Лион». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 7 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Ювентус Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лион Прогнозы на футбол Франции Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Лион»
    Криштиану Роналду
    В пятницу, 7 августа, «Ювентус» сыграет с «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Турине, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Лион».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 07 Августа 2020 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:00 Лион Лион
  • Лион
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
    •

    «Ювентус»

    Туринский «Ювентус» успешно преодолел групповой этап Лиги чемпионов, заняв первое место в квартете D, где опередил «Атлетико», «Байер» и «Локомотив», одержав пять побед в шести матчах.

    Впрочем, в первом поединке 1/8 финала «старая синьора» довольно неожиданно проиграла «Лиону» (0:1), пропустив единственный мяч на 31-й минуте.

    Уже после рестарта сезона подопечные Маурицио Сарри защитили чемпионский титул, пусть и не так уверенно, как могли бы.

    «Юве» в девяти летних турах одержал три победы, дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения, опередив в итоге «Интер» на один балл.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После травм у туринцев восстанавливаются Маттиа Де Шильо, Дуглас Коста, Сами Хедира и Пауло Дибала.

    «Лион»

    «Лион» в своей группе G занял второе место. Он пропустил вперед «Лейпциг» и на один балл опередил «Бенфику» и «Зенит».

  • Главные лузеры сезона в Серии А
  • Кто провалился сильнее всех?
  • 05/08/2020

    • При этом, находясь в статусе аутсайдера, «ткачи» на своем поле одержали победу над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала благодаря голу Люки Тусара.

    Как известно, во Франции сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, подопечные Руди Гарсии уже успели провести один официальный матч. В конце июля они проиграли «Пари Сен-Жермен» в финале Кубка лиги (0:0, 5:6 — по пенальти).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Среди травмированных у «Лиона» значатся Кенни Тете и Марсело.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.44, победа «Лиона» — 7.70, ничья — 4.70.

    На своем поле «ткачи» выиграли, но стоит признать, что в целом «старая синьора» владела преимуществом, просто не смогла извлечь из этого пользы.

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    В этот раз, как нам кажется, все козыри в руках туринцев. Они набрались игровой практики, в отличие от соперника, а в концовке чемпионата Италии еще и сэкономили силы, ведь досрочно завоевали титул.

    Очевидно, что хозяева будут играть только на победу, поскольку иной результат приведет к их вылету. Исходя из этого, наш прогноз — «победа "Ювентуса" с форой -1» за 1.72.

    Еще один вариант — «проход "Ювентуса" в четвертьфинал» за 1.80. Вылет чемпиона Италии из Лиги чемпионов станет действительно большой сенсацией. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Коламбус — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Виннипег — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Витебск — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Флорида — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Депортиво — Фуэнлабрада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Аризона — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ювентус — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.77
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Монреаль — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезоне
  • Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина
    • 06:29 31/07/2020     Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»
  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
    • 19:20 03/08/2020     Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 28 июля — 3 августа
    • 17:58 03/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ювентус» — «Лион». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 7 августа 2020 года. Прогноз на «Ювентус» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры