ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»Топ-5 героев сезона в Серии А Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина Джейдон СанчоТрансферный дайджест. 28 июля — 3 августа
  • 00:21
    • Рекорд Свечникова помог «Каролине» победить «Рейнджерс»
  • 00:06
    • Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания
  • 21:58
    • Клубы РПЛ хотят смены главы лиги
  • 21:15
    • EA Sports заключила контракты с «Миланом» и «Интером»
  • 18:55
    • Санчо согласовал контракт с «МЮ» — СМИ
  • 18:30
    • Педро перенес операцию на плече
  • 18:16
    • Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
    Все новости спорта

    «Копенгаген» — «Башакшехир»: есть время на раскачку

    «Копенгаген» — «Башакшехир». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги Европы 5 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Истанбул Башакшехир Прогнозы на Копенгаген Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Башакшехир»
    Футболисты «Башакшехира»
    5 августа состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Копенгаген» и «Башакшехир». Команды сыграют на «Телла Паркен». Начало в 23:00 мск. Результат первой встречи 1:0 в пользу гостей. Прогноз на «Копенгаген» — «Башакшехир».
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 05 Августа 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Копенгаген»

    Команда только недавно начала побеждать. Она находится в неважной форме как для гранда датского футбола. Свою 6-матчевую безвыигрышную серию хозяева прервали двумя победами над «Ольборгом» (0:1) и «Норшелланном» (2:1).

    Дома «Копенгаген» выиграл одну из четырех встреч, пропустив в трех из них.

    Напомним, что из группы датчане вышли со второй строчки, набрав 9 очков. В 1/16 финала «леви» прошли «Селтик». Дома они сыграли вничью 1:1, а на выезде победили 1:3.

    «Башакшехир»

    Гости стали чемпионами Турции, что явно подняло им настроение. Они набрали 69 очков, обойдя «Трабзонспор» на 4 пункта.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Башакшехир» провел 9 встреч после победы в первом матче с «Копенгагеном». Из них «оранжевые» выиграли пять, уступив лишь в двух.

    В последнем туре Суперлиги коллектив уступил «Касымпаше» 3:2, а перед этим было поражение от «Коньяспора» (4:3) и победа над «Кайсериспором» (1:0).

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    В 1/16 Лиги Европы гости обыграли «Спортинг». Проиграв выездную встречу 3:1, турки дома победили 4:1, используя овертаймы.

    Прогноз и ставка

    «Башакшехир» находится в лучшей форме. Это видно по последним результатам. Титул чемпиона Турции мог очень сильно повлиять на гостей и на их уверенность.

  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
  • У кого лучшие шансы на успех после паузы?
  • Вчера

    • Перед матчей коэффициенты почти равные — 2.65 и 2.80 соответственно. На ничью в основное время дают за 3.30. На проход «Копенгагена» дают 4.30. В «Башакшехир» верят больше — 1.24.

    Ждем от поединка тотал меньше 2.5 за 1.71. Гостям нет смысла рисковать с первых минут, а «Копенгаген» не в тех кондициях, чтобы вот так просто пробивать оборону соперников. Прогноз и ставка: ТМ 2.5 за 1.71. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч Вестерн Сидней — Перт Глори
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Айлендерс — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брэнтфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.99
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Виннипег — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 01:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — Рома
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Последний шанс Кокорина. Форвард выбрал «Спартак»
    • 21:06 02/08/2020     Ферран Торрес
  • Его сравнивают с молодым Роналду. Кто такой Ферран Торрес, которого подпишет «Ман Сити»?
    • 16:56 02/08/2020     Мохамед Салах
  • Остаться на вершине. Как «Ливерпуль» может вновь стать чемпионом?
    • 20:52 01/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Копенгаген» — «Башакшехир». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги Европы 5 августа 2020 года. Прогноз на «Копенгаген» — «Башакшехир». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры