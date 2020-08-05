«Копенгаген» — «Башакшехир». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги Европы 5 августа 2020 года

5 августа состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Копенгаген» и «Башакшехир». Команды сыграют на «Телла Паркен». Начало в 23:00 мск. Результат первой встречи 1:0 в пользу гостей. Прогноз на «Копенгаген» — «Башакшехир».

«Копенгаген»

Команда только недавно начала побеждать. Она находится в неважной форме как для гранда датского футбола. Свою 6-матчевую безвыигрышную серию хозяева прервали двумя победами над «Ольборгом» (0:1) и «Норшелланном» (2:1).

Дома «Копенгаген» выиграл одну из четырех встреч, пропустив в трех из них.

Напомним, что из группы датчане вышли со второй строчки, набрав 9 очков. В 1/16 финала «леви» прошли «Селтик». Дома они сыграли вничью 1:1, а на выезде победили 1:3.

«Башакшехир»

Гости стали чемпионами Турции, что явно подняло им настроение. Они набрали 69 очков, обойдя «Трабзонспор» на 4 пункта.

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«Башакшехир» провел 9 встреч после победы в первом матче с «Копенгагеном». Из них «оранжевые» выиграли пять, уступив лишь в двух.

В последнем туре Суперлиги коллектив уступил «Касымпаше» 3:2, а перед этим было поражение от «Коньяспора» (4:3) и победа над «Кайсериспором» (1:0).

В 1/16 Лиги Европы гости обыграли «Спортинг». Проиграв выездную встречу 3:1, турки дома победили 4:1, используя овертаймы.

Прогноз и ставка

«Башакшехир» находится в лучшей форме. Это видно по последним результатам. Титул чемпиона Турции мог очень сильно повлиять на гостей и на их уверенность.

Перед матчей коэффициенты почти равные — 2.65 и 2.80 соответственно. На ничью в основное время дают за 3.30. На проход «Копенгагена» дают 4.30. В «Башакшехир» верят больше — 1.24.

Ждем от поединка тотал меньше 2.5 за 1.71. Гостям нет смысла рисковать с первых минут, а «Копенгаген» не в тех кондициях, чтобы вот так просто пробивать оборону соперников. Прогноз и ставка: ТМ 2.5 за 1.71. 0