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    Сохранит ли «Дженоа» прописку в Серии А?

    «Сассуоло» — «Дженоа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 29 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Дженоа»
    Футболисты «Дженоа»
    В среду, 29 июля, «Сассуоло» на своем поле примет «Дженоа» в рамках 37-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мапей», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Сассуоло» — «Дженоа».
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Июля 2020 года
    Сассуоло
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    •  Сассуоло 20:30 Дженоа Дженоа
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    «Сассуоло»

    «Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 48 очков.

    «Черно-зеленые» одержали 13 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

    Команда Роберто де Дзерби с начала июля обыграла «Фиорентину» (3:1), «Лечче» (4:2), «Болонью» (2:1) и «Лацио» (2:1), поделила очки с «Ювентусом» (3:3) и «Кальяри» (1:1), а также уступила «Милану» (1:2) и «Наполи» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    После травм у «Сассуоло» восстанавливаются Влад Кирикеш, Филиппо Романья, Жереми Бога, Педро Обьянг и Грегуар Дефрель.

    «Дженоа»

    «Дженоа» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 36 набранными очками.

    На счету «грифонов» девять побед, девять ничьих и 18 поражений в 36 сыгранных турах.

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    В этом месяце подопечные Давиде Николы выиграли у СПАЛа (2:0), «Лечче» (2:1) и «Сампдории» (2:1), поделили очки с «Удинезе» (2:2), а также проиграли «Наполи» (1:2), «Торино» (0:3) и «Интеру» (0:3).

    Календарь и таблица Серии А

    Среди травмированных у «Дженоа» значатся Иван Радованович и Стефано Стураро.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сассуоло» — 2.37, победа «Дженоа» — 3.10, ничья — 3.60.

    Все прогнозы на футбол

    Серия последних неудач окончательно лишила «черно-зеленых» надежды пробиться в еврокубки, и все же им стоит отдать должное.

    Скромный «Сассуоло» дал бой «Милану» и «Наполи», а также смог отнять очки у «Ювентуса», что уже говорит о многом.

    «Грифоны» по-прежнему мотивированы, ведь за два тура до финиша они лишь на четыре очка оторвались от зоны вылета. Однако в их победу на стадионе «Мапей» мы не верим.

    Почему? Да хотя бы потому, что этим летом они, одержав три победы, выиграли только у аутсайдеров и «Сампдории», которая сама лишь недавно обеспечила себе сохранение прописки в элите. Наш прогноз — «победа "Сассуоло" с форой 0» за 1.73.

    Еще один вариант — «хозяева не проиграют и тотал меньше 3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.28. 0

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