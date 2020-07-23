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    Прервет ли «Лацио» серию без побед?

    «Лацио» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 23 июля 2020

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Кальяри»
    Чиро Иммобиле
    В 35-м туре Серии А «Лацио» будет принимать «Кальяри». Матч пройдет в Риме 23 июля. Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Лацио» — «Кальяри».
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Июля 2020 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 22:45 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    «Лацио»

    «Лацио», который еще недавно был претендентом на чемпионство, из-за серии неудачных результатов после рестарта сезона скатился на четвертое место в таблице Серии А.

    На данный момент у римлян 69 очков. Они могут особо не беспокоиться за место в Лиге чемпионов, так как от ближайшего преследователя их отделяет 10 очков. В то же время от идущего третьим «Интера» «Лацио» отстает на 3 пункта.

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    На данный момент безвыигрышная серия «Лацио» в чемпионате насчитывает целых пять матчей. Причем в четырех из них «лациале» проиграли.

    В предыдущем туре «Лацио» уступил «Ювентусу» со счетом 1:2. До этого римляне разошлись миром с «Удинезе» — 0:0.

    «Кальяри»

    «Кальяри» после возобновления сезона также не может похвастаться хорошими результатами, однако команда располагается в середине турнирной таблицы Серии А и чувствует там себя довольно комфортно.

    На данный момент «Кальяри» занимает в таблице 11-е место, набрав 42 очка. От зоны вылета команду отделяет 13 очков.

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    Безвыигрышная серия «Кальяри» насчитывает шесть матчей: четыре ничьи и два поражения. Ни в одной из этих игр «Кальяри» не удалось забить больше гола за игру, а в четырех команда и вовсе уходила с поля без забитых мячей.

    В двух последних турах «Кальяри» сперва проиграл «Сампдории» (0:3), а затем сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Лацио» выставлен коэффициент 1,49, на ничью — 4,84, а на победу «Кальяри» — 7,20.

    В матче первого круга «Лацио» удалось обыграть «Кальяри» со счетом 2:1.

    Прогноз на матч — победа «Лацио» в один мяч или ничья с коэффициентом 2,12. 0

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    «Лацио» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 23 июля 2020. Прогноз на «Лацио» — «Кальяри». . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12
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