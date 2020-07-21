«Сассуоло» — «Милан». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 21 июля 2020 года

В 35 туре чемпионата Италии «Сассуоло» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Мапеи — Читта-дель-Триколоре» 21 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Милан».

«Сассуоло»

Клуб из провинции Модена идет восьмым в общекомандном зачете чемпионата Италии с 48 очками в копилке.

В первой встрече после рестарта Серии А «Сассуоло» крупно уступил «Аталанте» (1:4). Позже команда Роберто де Дзерби сыграла вничью с «Интером» (3:3) и «Вероной» (3:3).

Календарь и таблица Серии А

С 29-го по 32-й туры черно-зеленые только побеждали. В ходе удачного отрезка эта команда одержала верх над «Фиорентиной» (3:1), «Лечче» (4:2), «Болоньей» (2:1) и «Лацио» (2:1).

Еще одна результативная ничья была зафиксирована в домашнем поединке против «Юве» (3:3), после чего «Сассуоло» разошелся миром с «Кальяри» (1:1).

«Милан»

В ходе 34 туров итальянского первенства миланский клуб завоевал 56 очков. От еврокубковых мест он отстает сейчас лишь по дополнительным показателям.

В первых двух турах после вынужденной паузы «Милан» разбил «Лечче» (4:1) и прихлопнул «Рому» (2:0).

А 29-й тур закончился для «россонери» ничьей в игре со СПАЛом (2:2). Чуть позже подопечные Стефано Пиоли победили «Лацио» (3:0) и «Ювентус» (4:2).

В очной битве с «Наполи» «дьяволы» заработали 1 балл (2:2). Затем «Милан» крупно обыграл «Парму» (3:1) и «Болонью» (5:1).

Прогноз и ставка

На победу «Сассуоло» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.50, на ничью — 3.95, а на победу «Милана» — 2.02.

Наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 с коэффициентом 1.63. 0