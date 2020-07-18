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    Справится ли «Милан» дома с непростым соперником?

    «Милан» — «Болонья». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Серии А 18 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Болонья»
    Тео Эрнандес
    В 34 туре чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Болонью». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 18 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Милан» — «Болонья».
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Июля 2020 года
    Милан
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    •  Милан 22:45 Болонья Болонья
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    «Милан»

    Представители одноименного города вплотную подобрались к зоне квалификации Лиги Европы. Набрав 53 очка, они отстают от «Наполи» только по второстепенным показателям.

    После выхода из карантина «Милан» завоевал две победы в Серии А. Сперва коллектив Стефано Пиоли разбил «Лечче» (4:1), а затем одолел «Рому» (2:0).

    В первой июльской встрече «россонери» неожиданно потеряли очки в битве со СПАЛом (2:2), но через три дня красно-черные всухую обыграли «Лацио» (3:0).

    Календарь и таблица Серии А

    В 31-м туре «Милан» добыл волевую победу над «Ювентусом» (4:2), после чего он расписал мировую с «Наполи» (2:2). В недавнем поединке «дьяволы» заработали 3 балла, переиграв «Парму» (3:1).

    «Болонья»

    Клуб из одноименного города располагается на десятом месте в турнирной таблице с 43 очками. От «Милана» он отстает на 10 пунктов.

    Рестарт чемпионата Италии «Болонья» начала с поражения от «Ювентуса» (0:2), а первая победа в этот период была добыта во встрече с «Сампдорией» (2:1).

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    • Матч с «Кальяри» в рамках 29-го тура закончился вничью (1:1), после чего подопечные Синиши Михайловича одолели «Интер» (2:1).

    В другой встрече «Болонья» уступила «Сассуоло» (1:2), а в двух недавних турах она разошлась миром с «Пармой» (2:2) и «Наполи» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.53, на ничью — 4.50, а на победу «Болоньи» — 6.20.

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    «Милан» сейчас приложит максимум усилий, чтобы сдвинуть «Наполи» с еврокубкового места. Но в грядущем поединке «россонери» предстоит сразиться с коллективом, способным доставить хлопот.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.64. 0

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    «Милан» — «Болонья». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Серии А 18 июля 2020 года. Прогноз на «Милан» — «Болонья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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