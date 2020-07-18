«Милан» — «Болонья». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Серии А 18 июля 2020 года

В 34 туре чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Болонью». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 18 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Милан» — «Болонья».

«Милан»

Представители одноименного города вплотную подобрались к зоне квалификации Лиги Европы. Набрав 53 очка, они отстают от «Наполи» только по второстепенным показателям.

После выхода из карантина «Милан» завоевал две победы в Серии А. Сперва коллектив Стефано Пиоли разбил «Лечче» (4:1), а затем одолел «Рому» (2:0).

В первой июльской встрече «россонери» неожиданно потеряли очки в битве со СПАЛом (2:2), но через три дня красно-черные всухую обыграли «Лацио» (3:0).

Календарь и таблица Серии А

В 31-м туре «Милан» добыл волевую победу над «Ювентусом» (4:2), после чего он расписал мировую с «Наполи» (2:2). В недавнем поединке «дьяволы» заработали 3 балла, переиграв «Парму» (3:1).

«Болонья»

Клуб из одноименного города располагается на десятом месте в турнирной таблице с 43 очками. От «Милана» он отстает на 10 пунктов.

Рестарт чемпионата Италии «Болонья» начала с поражения от «Ювентуса» (0:2), а первая победа в этот период была добыта во встрече с «Сампдорией» (2:1).

Матч с «Кальяри» в рамках 29-го тура закончился вничью (1:1), после чего подопечные Синиши Михайловича одолели «Интер» (2:1).

В другой встрече «Болонья» уступила «Сассуоло» (1:2), а в двух недавних турах она разошлась миром с «Пармой» (2:2) и «Наполи» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.53, на ничью — 4.50, а на победу «Болоньи» — 6.20.

«Милан» сейчас приложит максимум усилий, чтобы сдвинуть «Наполи» с еврокубкового места. Но в грядущем поединке «россонери» предстоит сразиться с коллективом, способным доставить хлопот.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.64. 0