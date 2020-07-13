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    Сможет ли «МЮ» продлить впечатляющую серию?

    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии 13 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»
    Поль Погба
    В рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Саутгемптон». Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 13 июля. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Июля 2020 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» возобновил сезон ничьей с «Тоттенхэмом» (1:1), после чего команда Уле-Гуннара Сульшера одержала пять побед подряд: четыре — в АПЛ и еще одну — в Кубке Англии, где прошла «Норвич».

    В рамках АПЛ в четырех последних турах «МЮ» громит своих соперников: 3:0 против «Шеффилд Юнайтед», 3:0 в матче с «Брайтоном», 5:2 против «Борнмута» и 3:0 против «Астон Виллы».

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    Интересно, что «МЮ» первым в истории АПЛ выиграл четыре матча подряд с разницей минимум в три мяча.

    Успешная серия позволила «МЮ» вплотную подобраться к зоне Лиги чемпионов. На данный момент манкунианцы набрали 58 очков и занимают пятую позицию. Они всего на 1 очко отстают от «Лестера» и на 2 — от «Челси». В то же время от ближайшего преследователя «Вулверхэмптона» «МЮ» оторвался на 6 пунктов.

    «Ман Юнайтед» — третий в лиге по пропущенным мячам (33). Забито у команды при этом 59 голов.

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    • «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» после возобновления сезона провел довольно неплохой отрезок: три победы, одна ничья и одно поражение в пяти матчах.

    «Святые» обыграли «Норвич» (3:0), «Уотфорд» (3:1) и даже «Ман Сити» (1:0), сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1), а проиграли «Арсеналу» (0:2).

    «Саутгемптон» может относительно спокойно доигрывать чемпионат — команда уже вряд ли может замахнуться на еврокубки (7 очков до седьмого места), но и точно не вылетит (16 очков до 18-го места). На данный момент подопечные Ральфа Хазенхюттля, набрав 44 очка, располагаются на 12-й позиции.

    У «Саутгемптона» — шестой худший результат в лиге по пропущенным мячам (56 голов). Во многом это, правда, обусловлено поражением 0:9 от «Лестера» в первом круге. Отличился «Саутгемптон» 43 раза.

    Прогноз

    На победу «МЮ» дается коэффициент 1,30, на ничью — 6,00, а на успех «Саутгемптона» — 12,00.

    Встреча этих команд в первом круге завершилась вничью — 1:1.

    Прогноз на матч — «Манчестер Юнайтед» выиграет и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,84. 0

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