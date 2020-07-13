«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии 13 июля 2020 года

В рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Саутгемптон». Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 13 июля. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» возобновил сезон ничьей с «Тоттенхэмом» (1:1), после чего команда Уле-Гуннара Сульшера одержала пять побед подряд: четыре — в АПЛ и еще одну — в Кубке Англии, где прошла «Норвич».

В рамках АПЛ в четырех последних турах «МЮ» громит своих соперников: 3:0 против «Шеффилд Юнайтед», 3:0 в матче с «Брайтоном», 5:2 против «Борнмута» и 3:0 против «Астон Виллы».

Интересно, что «МЮ» первым в истории АПЛ выиграл четыре матча подряд с разницей минимум в три мяча.

Успешная серия позволила «МЮ» вплотную подобраться к зоне Лиги чемпионов. На данный момент манкунианцы набрали 58 очков и занимают пятую позицию. Они всего на 1 очко отстают от «Лестера» и на 2 — от «Челси». В то же время от ближайшего преследователя «Вулверхэмптона» «МЮ» оторвался на 6 пунктов.

«Ман Юнайтед» — третий в лиге по пропущенным мячам (33). Забито у команды при этом 59 голов.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» после возобновления сезона провел довольно неплохой отрезок: три победы, одна ничья и одно поражение в пяти матчах.

«Святые» обыграли «Норвич» (3:0), «Уотфорд» (3:1) и даже «Ман Сити» (1:0), сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1), а проиграли «Арсеналу» (0:2).

«Саутгемптон» может относительно спокойно доигрывать чемпионат — команда уже вряд ли может замахнуться на еврокубки (7 очков до седьмого места), но и точно не вылетит (16 очков до 18-го места). На данный момент подопечные Ральфа Хазенхюттля, набрав 44 очка, располагаются на 12-й позиции.

У «Саутгемптона» — шестой худший результат в лиге по пропущенным мячам (56 голов). Во многом это, правда, обусловлено поражением 0:9 от «Лестера» в первом круге. Отличился «Саутгемптон» 43 раза.

Прогноз

На победу «МЮ» дается коэффициент 1,30, на ничью — 6,00, а на успех «Саутгемптона» — 12,00.

Встреча этих команд в первом круге завершилась вничью — 1:1.

Прогноз на матч — «Манчестер Юнайтед» выиграет и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,84. 0