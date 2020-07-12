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    Сможет ли «ТБ Тверойри» отобрать очки у «НСИ Рунавика»?

    «ТБ Тверойри» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «ТБ Тверойри» — «НСИ Рунавик»
    Игрок ТБ
    В воскресенье, 12 июля, в 12-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ТБ Тверойри» на своем поле примет «НСИ Рунавик». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «ТБ Тверойри» — «НСИ Рунавик».

    «ТБ Тверойри»

    После 11-ти сыгранных туров фарерского первенства «ТБ Тверойри» находится на восьмом месте в турнирной таблице, имея на своем счету шесть баллов, опережая зону вылета на два очка.

    «Черно-белые» за всю турнирную дистанцию чемпионата одержали лишь одну победу, трижды сыграли вничью и семь встреч проиграли, разница забитых и пропущенных — 7:15.

    В своей последней игре фарерского первенства «южане» на выезде потерпели фиаско от «КИ Клаксвика» (1:2), после чего в Кубке страны прошли «ИФ Фуглафьердур», обыграв его дома — 1:0.

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    • Пять домашних встреч текущего розыгрыша принесли ТБ два ничейных исхода и три поражений, разница мячей — 3:7.

    «НСИ Рунавик»

    С 26 набранными очками «НСИ Рунавик» расположился на второй строке в турнирной таблице, проигрывая лидеру два пункта, а третье место опережает только по дополнительным показателям.

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    За всю турнирную дистанцию «желто-черные» проиграли лишь в одном поединке, еще две встречи они закончили вничью и восемь матчей выиграли, разница мячей — 26:6.

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    В минувшем туре чемпионата Фарер «пчелы» на своем поле минимально одолели «ЭБ/Стреймур» (1:0), а затем прошли по пенальти стреймурцев в Кубке страны (1:1, пен 5:4).

    На выезде НСИ выиграл три поединка при двух ничьих и одном поражении, забил 12 мячей, пропустил — пять.

    В первом круге НСИ дома переиграл ТБ со счетом 3:1.

    Прогноз на «ТБ Тверойри» — «НСИ Рунавик»

    «ТБ Тверойри» неплохо зарекомендовал себя в последних встречах. Вполне возможно, что хозяева отберут очки у одного из лидеров. Наши прогноз и ставка: 1Х. 0

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    «ТБ Тверойри» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 июля 2020 года. Прогноз на «ТБ Тверойри» — «НСИ Рунавик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.55
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