«ЭБ/Стреймур» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 июля 2020 года

«ЭБ/Стреймур»
«ЭБ/Стреймур» с семью набранными пунктами расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, опережая опасную зону всего лишь на три очка.
Коллектив из поселка Айи проиграл в последних трех играх чемпионата, а безвыигрышная серия его состоит из шести поединков подряд.
«Сине-черные» потерпели фиаско от «Викингура» (0:2) и «Б-36 Торсхавна» (0:3) дома, а также от «НСИ Рунавика» (0:1) в гостях. Накануне они прекратили борьбу в Кубке страны, уступив по пенальти в родных стенах тому же НСИ (1:1, пен 4:5).
В родных стенах в текущем фарерском первенстве «ЭБ/Стреймур» дважды победил при трех поражениях, разница мячей — 3:8.
«ХБ Торсхавн»
«ХБ Торсхавн» с 28 набранными очками единолично возглавляет турнирную таблицу текущего чемпионата Фарерских островов, опережая на два очка ближайшего преследователя.
За всю турнирную дистанцию «красно-черные» теряли очки только в двух встречах, сыграв вничью дома с «КИ Клаксвиком» (3:3) и уступив «НСИ Рунавику» (0:2) на выезде.
В последней игре чемпионата столичный коллектив на выезде по-волевому переиграл «ИФ Фуглафьердур» (2:1), а после прошел по пенальти КИ в Кубке страны (1:1, пен 5:4).
Семь гостевых встреч текущего чемпионата Фарер принесли ХБ шасть победных результатов и одну ничью, разница мячей — 18:7.
В первом круге ХБ на своей территории обыграл «ЭБ/Стреймур» (1:0). Отметим, что «столичные» выиграли у своего предстоящего противника семь игр, шесть из которых были «сухими».
Прогноз и ставки
Прогнозируем, что «ЭБ/Стреймур» наконец-то сможет распечатать ворота «ХБ Торсхавн». Наши прогноз и ставка: «ЭБ/Стреймур» забьет — да за 1.90. 0