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    Сможет ли «ЭБ/Стреймур» забить «ХБ Торсхавну»?

    «ЭБ/Стреймур» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «ЭБ/Стреймур» — «ХБ Торсхавн»
    «ХБ Торсхавн» — «ЭБ/Стреймур»
    12 июля в 12-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «ЭБ/Стреймур» на своей арене сразится с «ХБ Торсхавном». Начало матча запланировано на 21:00 по мск. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «ХБ Торсхавн».

    «ЭБ/Стреймур»

    «ЭБ/Стреймур» с семью набранными пунктами расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, опережая опасную зону всего лишь на три очка.

    Коллектив из поселка Айи проиграл в последних трех играх чемпионата, а безвыигрышная серия его состоит из шести поединков подряд.

    «Сине-черные» потерпели фиаско от «Викингура» (0:2) и «Б-36 Торсхавна» (0:3) дома, а также от «НСИ Рунавика» (0:1) в гостях. Накануне они прекратили борьбу в Кубке страны, уступив по пенальти в родных стенах тому же НСИ (1:1, пен 4:5).

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    • В родных стенах в текущем фарерском первенстве «ЭБ/Стреймур» дважды победил при трех поражениях, разница мячей — 3:8.

    «ХБ Торсхавн»

    «ХБ Торсхавн» с 28 набранными очками единолично возглавляет турнирную таблицу текущего чемпионата Фарерских островов, опережая на два очка ближайшего преследователя.

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    За всю турнирную дистанцию «красно-черные» теряли очки только в двух встречах, сыграв вничью дома с «КИ Клаксвиком» (3:3) и уступив «НСИ Рунавику» (0:2) на выезде.

    В последней игре чемпионата столичный коллектив на выезде по-волевому переиграл «ИФ Фуглафьердур» (2:1), а после прошел по пенальти КИ в Кубке страны (1:1, пен 5:4).

    Семь гостевых встреч текущего чемпионата Фарер принесли ХБ шасть победных результатов и одну ничью, разница мячей — 18:7.

    В первом круге ХБ на своей территории обыграл «ЭБ/Стреймур» (1:0). Отметим, что «столичные» выиграли у своего предстоящего противника семь игр, шесть из которых были «сухими».

    Прогноз и ставки

    Прогнозируем, что «ЭБ/Стреймур» наконец-то сможет распечатать ворота «ХБ Торсхавн». Наши прогноз и ставка: «ЭБ/Стреймур» забьет — да за 1.90. 0

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    «ЭБ/Стреймур» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 июля 2020 года. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «ХБ Торсхавн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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