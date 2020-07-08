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    Сможет ли «Вильярреал» обыграть «Хетафе»?

    «Хетафе» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 8 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Вильярреал»
    Жерар Морено
    В среду, 8 июля, «Хетафе» на своем поле примет «Вильярреал» в рамках 35-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Хетафе» — «Вильярреал».
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    Футбол. Испания. Примера 08 Июля 2020 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 21:30 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.05
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    «Хетафе»

    «Хетафе» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 53 очка.

    «Городские» одержали 14 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.

    Этим летом подопечные Хосе Бордаласа обыграли «Реал Сосьедад» (1:0), разошлись миром с «Эспаньолом» (0:0), «Эйбаром» (1:1), «Вальядолидом» (1:1) и «Осасуной» (0:0), а также уступили «Гранаде» (1:2) и «Реалу» (0:1).

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    После травм у «Хетафе» восстанавливаются Эрик Кабако, Хавьер Эчеита и Огенекаро Этебо. Дисквалификацию отбывает Хорхе Молина.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» расположился на пятой строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 54 баллами.

    На счету «желтой субмарины» 16 побед, шесть ничьих и 12 поражений в 34 сыгранных турах.

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    После рестарта команда Хавьера Кальехи выиграла у «Сельты» (1:0), «Мальорки» (1:0), «Гранады» (1:0), «Валенсии» (2:0) и «Бетиса» (2:0), поделила очки с «Севильей» (2:2) и проиграла «Барселоне» (1:4).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Среди травмированных у «Вильярреала» значатся Рамиро Мори, Пако Алькасер и Карлос Бакка.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: победа «Хетафе» — 2.65, победа «Вильярреала» — 3.00, ничья — 3.20.

    Все прогнозы на футбол

    В настоящее время обе команды находятся в зоне Лиги Европы, но все может измениться, ведь преследовали проигрывают им всего несколько очков, да и все еще имеется возможность побороться за топ-4.

    Если судить по летнему отрезку, то «желтая субмарина» выглядит убедительнее. Она провалила только встречу с «Барселоной», хотя в целом смотрелась неплохо даже на фоне одного из лидеров.

    Таким образом, нам кажется, что гости как минимум не должны проиграть, поэтому наш прогноз — «победа "Вильярреала" с форой 0» за 2.06.

    Также есть смысл попробовать ставку «тотал голов больше 2» за 1.84. Да, особо рисковать никто не будет, но и играть командам на нулевую ничью нет смысла, так что ждем креативности в атаке. 0

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    «Хетафе» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 8 июля 2020 года. Прогноз на «Хетафе» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06
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