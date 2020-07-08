«Б-71 Сандур» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Кубка Фарерских островов по футболу 8 июля 2020 года

На этапе 1/8 финала Кубка Фарерских островов по футболу «Б-71 Сандур» 8 июля в родных стенах сыграет с «Б-36 Торсхавном». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по мск. Прогноз на «Б-71 Сандур» — «Б-36 Торсхавн».

«Б-71 Сандур»

«Б-71 Сандур» представляет второй по рангу дивизион Фарер. После 11 туров коллектив находится на восьмом месте в турнирной таблице, однако девятую строку опережает аж на девять пунктов.

В своей последней проведенной встрече «желто-синие» на своем поле одолели второй состав «ХБ Торсхавн» со счетом 4:2.

В прошлогоднем розыгрыше Кубка Фарер «Б-71 Сандур» на стадии 1/8 финала неожиданно выбил «ИФ Фуглафьердур» (1:0), а в четвертьфинале сандурцев разгромл ХБ — 0:4.

«Б-36 Торсхавн»

«Б-36 Торсхавн» находится на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ХБ Торсхавна» на три балла.

«Белые тигры» смогли выиграть свои три последние игры в чемпионате «всухую», одолев в этом отрезке на выезде представителей из второй части турнирки: «ЭБ/Стреймур» (3:0), «ИФ Фуглафьердур» (3:0) и «АБ Аргир» (4:0).

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В прошлом розыгрыше Кубка Фарер «Б-36 Торсхавн» завершил свое выступление на стадии 1/4 финала, проиграв на этом этапе в гостях «КИ Клаксвику» со счетом 3:4.

Последний раз эти коллективы играли между собой в 2017 году. И тогда Б-36 легко одолел Б-71 со счетом 6:0.

Прогноз на «Б-71 Сандур» — «Б-36 Торсхавн»

У представителя первого дивизиона почти нет шансов на успех в противостоянии с одним из лидеров фарерского футбола. Ставим на «сухую» викторию гостей. Ставка и прогноз: Б-36 победит и не пропустит. 0