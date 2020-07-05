«Бернли» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 6.50) и ставки на матч чемпионата Англии 5 июля 2020 года

В воскресенье, 5 июля, «Бернли» будет принимать «Шеффилд Юнайтед» в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 14:00 мск. Прогноз на «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед».

«Бернли»

«Бернли» в конце февраля на своем поле разгромил «Борнмут» (3:0) и в гостях разошелся миром с «Ньюкаслом» (0:0). Март начался для клуба с домашней ничьей с «Тоттенхэмом» (1:1).

После перерыва на карантин кларетовые на выезде были разгромлен «Манчестер Сити» со счетом 0:5. А потом на своем поле с трудом одолел «Уотфорд» (1:0).

Все прогнозы на футбол

В прошлом туре команда снова победил — на выезде «Кристал Пэлас» (1:0). После 32 тура АПЛ «Бернли» с 45 очками идет на 10-м месте.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» после возобновления сезона находится в неоднозначной форме. В пяти матчах команда три раза проиграла при одной ничьей и одной победе.

В рамках АПЛ «Клинки» разошлись миром с «Астон Виллой» (0:0), затем проиграли «Ньюкаслу» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Затем в четвертьфинале Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» встретился с «Арсеналом» и проиграл со счетом 1:2. Но безвыигрышная серия прервалась в прошлом туре после победы над «Тоттенхэмом» (3:1).

В турнирной таблице АПЛ «ШЮ» занимает седьмое место. У команды 47 набранных очков, но от зоны Лиги Европы ее отделяет лишь пять пунктов.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,70, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,90, ничья — в 3,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Бернли» выиграет, и обе команды забьют за 6,50. 0