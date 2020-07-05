«Бернли» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 6.50) и ставки на матч чемпионата Англии 5 июля 2020 года

«Бернли»
«Бернли» в конце февраля на своем поле разгромил «Борнмут» (3:0) и в гостях разошелся миром с «Ньюкаслом» (0:0). Март начался для клуба с домашней ничьей с «Тоттенхэмом» (1:1).
После перерыва на карантин кларетовые на выезде были разгромлен «Манчестер Сити» со счетом 0:5. А потом на своем поле с трудом одолел «Уотфорд» (1:0).
В прошлом туре команда снова победил — на выезде «Кристал Пэлас» (1:0). После 32 тура АПЛ «Бернли» с 45 очками идет на 10-м месте.
«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» после возобновления сезона находится в неоднозначной форме. В пяти матчах команда три раза проиграла при одной ничьей и одной победе.
В рамках АПЛ «Клинки» разошлись миром с «Астон Виллой» (0:0), затем проиграли «Ньюкаслу» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:3).
Затем в четвертьфинале Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» встретился с «Арсеналом» и проиграл со счетом 1:2. Но безвыигрышная серия прервалась в прошлом туре после победы над «Тоттенхэмом» (3:1).
В турнирной таблице АПЛ «ШЮ» занимает седьмое место. У команды 47 набранных очков, но от зоны Лиги Европы ее отделяет лишь пять пунктов.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,70, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,90, ничья — в 3,00.
Рекомендуем ставить на то, что «Бернли» выиграет, и обе команды забьют за 6,50. 0