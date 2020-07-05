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    Удержится ли «Шеффилд Юнайтед» на седьмом месте

    «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 6.50) и ставки на матч чемпионата Англии 5 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед»
    «Бернли» выиграл два предыдуших матча
    В воскресенье, 5 июля, «Бернли» будет принимать «Шеффилд Юнайтед» в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 14:00 мск. Прогноз на «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Июля 2020 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 14:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.85
  • X
  • 3.02
  • 2
  • 2.75
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    «Бернли»

    «Бернли» в конце февраля на своем поле разгромил «Борнмут» (3:0) и в гостях разошелся миром с «Ньюкаслом» (0:0). Март начался для клуба с домашней ничьей с «Тоттенхэмом» (1:1).

    После перерыва на карантин кларетовые на выезде были разгромлен «Манчестер Сити» со счетом 0:5. А потом на своем поле с трудом одолел «Уотфорд» (1:0).

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    В прошлом туре команда снова победил — на выезде «Кристал Пэлас» (1:0). После 32 тура АПЛ «Бернли» с 45 очками идет на 10-м месте.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» после возобновления сезона находится в неоднозначной форме. В пяти матчах команда три раза проиграла при одной ничьей и одной победе.

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  • Вчера

    • В рамках АПЛ «Клинки» разошлись миром с «Астон Виллой» (0:0), затем проиграли «Ньюкаслу» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:3).

    Затем в четвертьфинале Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» встретился с «Арсеналом» и проиграл со счетом 1:2. Но безвыигрышная серия прервалась в прошлом туре после победы над «Тоттенхэмом» (3:1).

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    В турнирной таблице АПЛ «ШЮ» занимает седьмое место. У команды 47 набранных очков, но от зоны Лиги Европы ее отделяет лишь пять пунктов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,70, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,90, ничья — в 3,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бернли» выиграет, и обе команды забьют за 6,50. 0

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    «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 6.50) и ставки на матч чемпионата Англии 5 июля 2020 года. В воскресенье, 5 июля, «Бернли» будет принимать «Шеффилд Юнайтед» в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 14:00 мск. Прогноз на «Бернли» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.50
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