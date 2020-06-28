«Скала» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 28 июня 2020 года

В воскресенье, 28 июня, «Скала» в десятом туре чемпионата Фарерских островов по футболу дома сыграет с «ХБ Торсхавном». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Скала» — «ХБ Торсхавн».

«Скала»

«Скала» — главный аутсайдер текущего фарерского первенства. За девять проведенных игра команда набрала всего лишь одно очко и занимает последнее место, проигрывая пять баллов безопасной позиции.

Своей единственный пункт «оранжево-черные» набрали с поединке с другим претендентом на вылет «АБ Аргиром» дома (1:1), после чего проиграли пять игр кряду «всухую».

В минувшем туре они на выезде потерпели фиаско от «КИ Клаксвика» со счетом 0:3, а ранее в родных стенах уступили «ТБ Тверойри» — 0:2.

На своей территории в этом чемпионате «Скала» раз сыграла вничью при трех поражениях, разница мячей — 2:9.

«ХБ Торсхавн»

«ХБ Торсхавн» — единоличный лидер текущего чемпионата Фарерских островов. После девяти туров у столичного коллектива 22 очка и отрыв от ближайший преследователей в два балла.

Начали текущее первенство «красно-черные» с семи выигрышей подряд, пропустив в этот период всего лишь три гола при 20 забитых.

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В последних двух поединках они набрали только один пункт, сыграв в родных стенах вничью 3:3 с «КИ Клаксвиком». Также было поражение в минувшем туре в гостях от «НСИ Рунавика» — 0:2.

В гостях «ХБ Торсхавн» в этом чемпионате четыре раза выиграл и раз проиграл, забил 13 мячей, пропусти — пять.

В первом круге ХБ дома одолел «Скалу» (3:0), в прошлом сезоне столичные победили дважды по 3:0 при одном поражении (0:2).

Прогноз и ставки

Нет сомнений в победе текущего лидера в данном поединке. Думаем, что столичный клуб выиграет вновь «всухую». 0