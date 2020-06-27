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    Выиграет ли «Локомотив» в Казани?

    «Рубин» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 27 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Локомотив»
    Алексей Миранчук
    В субботу, 27 июня, «Рубин» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Казани, начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Рубин» — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Июня 2020 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 17:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Рубин»

    «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 26 очков.

    Казанская команда в нынешнем сезоне одержала шесть побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.

    В единственном июньском матче подопечные Леонида Слуцкого в гостях одолели «Урал» (2:1), проигрывая ему по ходу встречи.

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    После травм у «Рубина» восстанавливаются Силвие Бегич и Дмитрий Тарасов. Дисквалификацию отбывает Вячеслав Подберезкин.

    «Локомотив»

    «Локомотив» расположился на второй строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 44 баллами.

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  • 22/06/2020

    • На счету «железнодорожников» 13 побед, пять ничьих и пять поражений в 23 сыгранных турах.

    В первом после рестарта матче команда Марко Николича обыграла «Оренбург» (1:0) благодаря голу Алексея Миранчука. При этом в концовке Антонио Эдер не забил пенальти.

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Локомотива» из-за дисквалификации не сыграет Рифат Жемалетдинов. Также травмированы Лука Джорджевич и Жоау Мариу.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Локомотива» — 2.33, победа «Рубина» — 3.40, ничья — 3.00.

    Игры предыдущего тура показали, что обе команды далеки от своих идеальных кондиций, что неудивительно, учитывая длительное время на карантине.

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    Очевидно, что победа нужнее «железнодорожникам», которые не только продолжают борьбу за чемпионство, но и рассчитывают завоевать путевку в Лигу чемпионов.

    В то же время Леонид Слуцкий тоже не откажется от очков, ведь его команду от опасной зоны отделяют всего три балла.

    Итак, мы ждем напряженного матча, в котором, с учетом частых огрехов в обороне, все же должны быть голы. Мы бы присмотрелись к ставке «тотал голов больше 2» за 1.90.

    Еще один наш прогноз — «победа "Локомотива" в один мяч или ничья» за 1.70. Больше всего склоняемся к счету 1:1 или 1:2. 0

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