«Рубин» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 27 июня 2020 года

В субботу, 27 июня, «Рубин» на своем поле примет «Локомотив» в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Казани, начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Рубин» — «Локомотив».

«Рубин»

«Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 26 очков.

Казанская команда в нынешнем сезоне одержала шесть побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.

В единственном июньском матче подопечные Леонида Слуцкого в гостях одолели «Урал» (2:1), проигрывая ему по ходу встречи.

Все прогнозы на РПЛ

После травм у «Рубина» восстанавливаются Силвие Бегич и Дмитрий Тарасов. Дисквалификацию отбывает Вячеслав Подберезкин.

«Локомотив»

«Локомотив» расположился на второй строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 44 баллами.

На счету «железнодорожников» 13 побед, пять ничьих и пять поражений в 23 сыгранных турах.

В первом после рестарта матче команда Марко Николича обыграла «Оренбург» (1:0) благодаря голу Алексея Миранчука. При этом в концовке Антонио Эдер не забил пенальти.

Календарь и таблица РПЛ

У «Локомотива» из-за дисквалификации не сыграет Рифат Жемалетдинов. Также травмированы Лука Джорджевич и Жоау Мариу.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Локомотива» — 2.33, победа «Рубина» — 3.40, ничья — 3.00.

Игры предыдущего тура показали, что обе команды далеки от своих идеальных кондиций, что неудивительно, учитывая длительное время на карантине.

Очевидно, что победа нужнее «железнодорожникам», которые не только продолжают борьбу за чемпионство, но и рассчитывают завоевать путевку в Лигу чемпионов.

В то же время Леонид Слуцкий тоже не откажется от очков, ведь его команду от опасной зоны отделяют всего три балла.

Итак, мы ждем напряженного матча, в котором, с учетом частых огрехов в обороне, все же должны быть голы. Мы бы присмотрелись к ставке «тотал голов больше 2» за 1.90.

Еще один наш прогноз — «победа "Локомотива" в один мяч или ничья» за 1.70. Больше всего склоняемся к счету 1:1 или 1:2. 0