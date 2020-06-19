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    Как сыграет «Тоттенхэм» против бывшей команды Моуринью?

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 19 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
    Жозе Моуринью
    В 30 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «МЮ». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 19 июня. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Июня 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    «Тоттенхэм»

    После отставки Маурисио Почеттино и назначения Жозе Моуринью «Тоттенхэм» выиграл три матча кряду, а затем наружу снова всплыли все проблемы команды.

    За 29 туров чемпионата Англии лондонский коллектив заработал 41 балл. Сейчас этих показателей хватает лишь для восьмого места в турнирной таблице. От еврокубковой зоны клуб отстает на 4 пункта.

    В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» является одним из прямых конкурентов «Тоттенхэма» в споре за еврокубковую зону, о которой так часто говорит Моуринью.

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    Вот только до приостановки сезона лилейно-белые последний раз выигрывали 16 февраля. В рамках 26-го тура лондонцы на 94-й минуте вырвали победу у «Астон Виллы» (3:2).

    Позже «Тоттенхэм» настигла полоса неудач с травмами и поражениями в разных турнирах. В плей-офф Лиги чемпионов «шпоры» успели влететь «РБ Лейпцигу» дома (0:1) и крупно уступить немецкому клубу на выезде (0:3).

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    • Между матчами в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» изрядно потрепало и в АПЛ. Сперва лондонцы оказались слабее «Челси» (1:2) и «Вулверхэмптона» (2:3), а 7 марта лилейно-белые скатали вничью с «Бернли» (1:1).

    В 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» также успел облажаться. В серии пенальти он потерпел поражение от андердога «Норвича» (1:1, 2:3).

    «Манчестер Юнайтед»

    Манчестерский клуб сейчас находится на пятом месте в Премьер-лиге. За 29 матчей первенства «красные дьяволы» набрали 45 очков.

    На данном этапе сезона они занимают позицию в зоне Лиги Европы, однако от зоны Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» отстает всего на 3 пункта.

    Календарь и таблица АПЛ

    Команда Уле Гуннара Сульшера уже давненько не проигрывала. Последний раз без набранных баллов «МЮ» оставался еще в январе. Тогда «манкунианцы» потерпели два поражения от «Ливерпуля» (0:2) и «Бернли» (0:2).

    С того момента «Юнайтед» не знает горечи неудач. В десяти матчах до приостановки сезона «красные дьяволы» семь раз победили и трижды разошлись миром.

    Убедительная серия команды Сульшера началась с голевой феерии в матче с «Транмир Роверс» в Кубке Англии (6:0), после чего «МЮ» минимально переиграл «Ман Сити» в Кубке лиги (1:0), но вылетел из турнира по сумме двух матчей 2:3.

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    • В чемпионате страны «манкунианцы» скатали ничью с «Вулвз» (0:0), но позже завоевали 3 очка в дуэли с «Челси».

    Затем «МЮ» легко справился с «Уотфордом» (3:0), а в 1/16 финала Лиги Европы команда Сульшера без проблем прошла «Брюгге» с общим счетом 5:1. Еще одна ничья в Премьер-лиге была зафиксирована в противостоянии с «Эвертоном» (1:1), а в Кубке страны «Юнайтед» прошел «Дерби Каунти» (3:0).

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    В 29-м туре АПЛ «МЮ» отдалили «Ман Сити» от чемпионства (2:0), а перед самой паузой «дьяволы» разбили ЛАСК в 1/8 Лиги Европы (5:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Тоттенхэма» в игре 30-го тура Премьер-лиги букмекеры дают коэффициент 2.95, на ничью — 3.45, а на победу «Манчестер Юнайтед» — 2.46.

    В очном сражении два больших клуба сойдутся в битве за еврокубковые места. «Тоттенхэм» давно не побеждал, а «МЮ» внушительный отрезок сезона шел без поражений.

    Купив зимой несколько хороших игроков, «Юнайтед» расширил свою скамейку, что позволяет Сульшеру грамотно ротировать состав в нападении. У Моуринью в дуэли против бывшей команды снова появится возможность выпустить в старте Кейна и Сон Хын Мина.

    Атакующий потенциал и турнирная мотивация не позволят соперникам играть закрыто. В Лондоне будет достаточно веселый матч с забитыми мячами. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.75. 0

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