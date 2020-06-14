«Богемианс 1905» — «Яблонец». Прогноз (к. 2.85) и ставки на матч чемпионата Чехии по футболу 14 июня 2020 года

В воскресенье, 14 июня, в заключительном поединке регулярного чемпионата Чехии «Богемианс 1905» дома сыграет с «Яблонецем». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. Прогноз на «Богемианс 1905» — «Яблонец».

«Богемианс 1905»

«Богемианс 1905» с 39 набранными очками идет на десятой строке в турнирной таблице, опережая 11 позицию на три балла. Это место дает команде еще побороться за еврокубки в плей-офф.

После возобновления сезона «кенгуру» провели неплохой отрезок, выиграв четыре поединка при одном проигрышном результате, которое состоялось на своей арене от лидера чемпионата «Славии» (0:1).

Виктории «богемка» добыла на своей территории над «Теплице» (4:0) и «Ческе Будейовице» (3:2), а также на выезде над «Опавой» (1:0) и «Словацко» (2:1) в последнем туре.

14 игр в родных стенах принесли «Богемиансу 1905» восемь победных результатов, четыре ничейных исхода и два поражения, разница забитых и пропущенных — 20:10.

«Яблонец»

«Яблонец» уже забронировал себе место в чемпионском плей-офф. На данный момент команда идет третьей и ниже пятой позиции уже не опустится.

«Зелено-белые» после рестарта провели также пять встреч в первенстве, дважды проиграв при трех победных результатах, забив в них всего четыре гола при семи пропущенных.

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В двух последних сыгранных поединках коллектив поочередно одолел 2:1 «Теплице» на выезде и на своей территории «Карвину» со счетом 1:0.

Вне родных стен «Яблонец» в текущем первенстве добыл всего пять викторий, столько же игр свел вничью и четыре встречи проиграл, разница мячей составила — 17:24.

В игре первого круга «Яблонец» дома обыграл «Богемианс 1905» (2:0), а в прошлом сезоне коллективы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:3.

Прогноз на «Богемианс 1905» — «Яблонец»

«Богемиансу 1905» обязательно нужно брать очки в этой встрече для дальнейшей борьбы за еврокубки. Вполне возможно, что «кенгуру» смогут победить, т.к. неплохо играют в родных стенах. Наш прогноз и ставки: П1. 0