В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Болл Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: Не было никаких сомнений, что у «Денвера» не получится выиграть серию у «Лос-Анджелес Лейкерс» в четырех матчах, и так оно и случилось.

Последние матчи: В трех первых трех матчах противостояния «Наггетс» создали необходимы задел для уверенного лидерства в серии, но «озерники» не могли просто так сдастся.

Травмированные игроки: Кроме Чанчара не может играть и Гиллеспи, который получил серьезное повреждение колена в третьей игре серии.

Общий тонус клуба: Практически нет никаких сомнений, что «Наггетс» смогут завершить серию в пятом матче серии на домашнем паркете.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: Судя по выступлениям «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии против действующего чемпиона, не складывалось впечатления, что коллектив Хэма проиграет серию, не одержав ни одной победы.

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Последние матчи: Поэтому после 0:3 в серии лидеры калифорнийской дружины выдали просто потрясающую результативность и смогли забрать четвертый матч серии себе (119:108).

Травмированные игроки: В лазарете продолжают находиться Худ-Шифино, Вандербилт и Реддиш. Вуд поправил свое здоровье и готов помочь своему клубу в предстоящей игре.

Общий тонус клуба: С большой долей вероятности в пятом матче серии все завершится победой в серии «Наггетс», но лидеры клуба просто так не сдадутся.

Статистика для ставок

«Денвер» у себя дома не проигрывает шесть матчей подряд

«Лейкерс» не могут победить в Колорадо семь матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.31, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.67.

Прогноз: «Денвер» завершит серию у себя дома

Альтернативный прогноз: Обе команды продемонстрируют солидную результативность

Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ТБ 221 с коэффициентом 2.19.