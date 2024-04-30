«Денвер»
Турнирное положение: Не было никаких сомнений, что у «Денвера» не получится выиграть серию у «Лос-Анджелес Лейкерс» в четырех матчах, и так оно и случилось.
Последние матчи: В трех первых трех матчах противостояния «Наггетс» создали необходимы задел для уверенного лидерства в серии, но «озерники» не могли просто так сдастся.
Травмированные игроки: Кроме Чанчара не может играть и Гиллеспи, который получил серьезное повреждение колена в третьей игре серии.
Общий тонус клуба: Практически нет никаких сомнений, что «Наггетс» смогут завершить серию в пятом матче серии на домашнем паркете.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: Судя по выступлениям «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии против действующего чемпиона, не складывалось впечатления, что коллектив Хэма проиграет серию, не одержав ни одной победы.
Последние матчи: Поэтому после 0:3 в серии лидеры калифорнийской дружины выдали просто потрясающую результативность и смогли забрать четвертый матч серии себе (119:108).
Травмированные игроки: В лазарете продолжают находиться Худ-Шифино, Вандербилт и Реддиш. Вуд поправил свое здоровье и готов помочь своему клубу в предстоящей игре.
Общий тонус клуба: С большой долей вероятности в пятом матче серии все завершится победой в серии «Наггетс», но лидеры клуба просто так не сдадутся.
Статистика для ставок
- «Денвер» у себя дома не проигрывает шесть матчей подряд
- «Лейкерс» не могут победить в Колорадо семь матчей подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.31, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.67.
Прогноз: «Денвер» завершит серию у себя дома
- 1.82Нью-Орлеан — Оклахома: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 1.81Финикс — Миннесота: прогноз и ставкаСегодня в 04:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Обе команды продемонстрируют солидную результативность
Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.88.
Альтернативная ставка: ТБ 221 с коэффициентом 2.19.