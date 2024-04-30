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    «Денвер» завершит серию в пяти матчах?

    «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч плей-офф НБА, 30 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Денвер»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Болл Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Денвер»

    Турнирное положение: Не было никаких сомнений, что у «Денвера» не получится выиграть серию у «Лос-Анджелес Лейкерс» в четырех матчах, и так оно и случилось.

    Последние матчи: В трех первых трех матчах противостояния «Наггетс» создали необходимы задел для уверенного лидерства в серии, но «озерники» не могли просто так сдастся.

    Травмированные игроки: Кроме Чанчара не может играть и Гиллеспи, который получил серьезное повреждение колена в третьей игре серии.

    Общий тонус клуба: Практически нет никаких сомнений, что «Наггетс» смогут завершить серию в пятом матче серии на домашнем паркете.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: Судя по выступлениям «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии против действующего чемпиона, не складывалось впечатления, что коллектив Хэма проиграет серию, не одержав ни одной победы.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Поэтому после 0:3 в серии лидеры калифорнийской дружины выдали просто потрясающую результативность и смогли забрать четвертый матч серии себе (119:108).

    Травмированные игроки: В лазарете продолжают находиться Худ-Шифино, Вандербилт и Реддиш. Вуд поправил свое здоровье и готов помочь своему клубу в предстоящей игре.

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    Общий тонус клуба: С большой долей вероятности в пятом матче серии все завершится победой в серии «Наггетс», но лидеры клуба просто так не сдадутся.

    Статистика для ставок

    • «Денвер» у себя дома не проигрывает шесть матчей подряд

    • «Лейкерс» не могут победить в Колорадо семь матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.31, а на победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.67.

    Прогноз: «Денвер» завершит серию у себя дома

    Альтернативный прогноз: Обе команды продемонстрируют солидную результативность

    Ставка: Ф1 (-7) с коэффициентом 1.88.

    Альтернативная ставка: ТБ 221 с коэффициентом 2.19.

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    Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 1.88. Дата матча: 30.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» завершит серию в пяти матчах?
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