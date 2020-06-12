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    На «Нуэво Лос Карменес» не будет феерии голов?

    «Гранада» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Испании 12 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Хетафе»
    Дейверсон
    В 28-м туре испанской Примеры «Гранада» дома сыграет с «Хетафе». Встреча, которая пройдет 12 июня на стадионе «Нуэво Лос Карменес», начнется в 20:30 по Москве. Прогноз на «Гранада» — «Хетафе».
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    Футбол. Испания. Примера 12 Июня 2020 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 20:30 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Гранада»

    У «Гранады» в копилке находится после 27 матчей 38 набранных очков, позволяющие команде находится на девятой позиции в турнирной таблице Примеры, отставая от еврокубковой зоны на семь баллов.

    Ушли на незапланированный перерыв «насриды» с 5-матчевой беспроигрышной серией, где они три встречи выиграли и два поединка завершили ничейными исходами.

    Непосредственно перед карантином «красно-белые» в рамках Примеры в гостях расписали мировую с «Леванте» (1:1), а немного ранее обыграли в Кубке страны «Атлетик» (2:1), но покинули турнир, так как на выезде уступили 0:1.

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  • 09/06/2020

    • В 13 домашних встречах текущего испанского чемпионата «Гранада» добыла восемь победных результатов, два ничейных исхода и три поражения, разница забитых и пропущенных — 16:8.

    «Хетафе»

    «Хетафе» с 46 зачетными пунктами расположился на пятой позиции в турнирной таблице, но четвертой строке коллектив уступает только по разнице мячей, а шестое место отстает на балл.

    В марте «городские» успели провести два поединка, которые пришлись на игры Примеры. Первого числа они одолели на выезде 1:0 «Мальорку», а через неделю в родных стенах расписали мировую с «Сельтой» — 0:0.

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    • До этого «синие» проиграли две встречи кряду. В первенстве они были дома разгромлены «Севильей» (0:3), а в ЛЕ уступили в Амстердаме «Аяксу» (1:2), но прошли дальше из-за домашней виктории 2:0.

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    13 гостевых матчей текущей Ла Лиги принесли «Хетафе» шесть викторий, три мировых результата и четыре проигрыша, разница мячей — 15:12.

    В игре первого круга «Хетафе» дома одолел «Гранаду» со счетом 3:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хетафе» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Гранады» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.05.

    Поединки с участием этих коллективов в основном не изобилуют большим количество забитых мячей. Прогнозируем, что и на этот раз они не пробьют тотал больше. 0

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    «Гранада» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Испании 12 июня 2020 года. Прогноз на «Гранада» — «Хетафе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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