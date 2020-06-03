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    Кто выиграет битву за лидерство?

    «Нымме Калью» — «Левадия». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Высшей лиги Эстонии 3 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Нымме Калью» — «Левадия»
    «Левадия» лидирует со 100-процентным показателем
    В пятом туре эстонской Высшей лиги состоится матч между «Нымме Калью» и «Левадией». Поединок состоится 3 июня. Начало в 19:00 по мск. Прогноз на «Нымме Калью» — «Левадия».

    «Нымме Калью»

    По итогам четвертого тура чемпионата Эстонии «Нымме Калью» идет на третьем месте. С девятью очками клуб на три очка отстает от лидера.

    «Нымме Калью» стартовал с победы над «Трансом» (1:0) на выезде. После того, как команда проиграла тому же «Трансу» (1:2) в Кубке Эстонии, в местном футболе была сделала пауза в связи с коронавирусом.

    После возобновления первенства коллектив победил «Курессааре» (2:0) и «Тулевик» (6:0). В то же время он проиграл «Легиону» (1:2).

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    «Левадия»

    «Левадия» заняла второе место в прошлом сезоне. Команда набрала 78 очков, отстав от лидера на 18 пунктов.

    Нынешний сезоне хозяева начали с минимальной победы над «Курессааре» (1:0). Во втором туре команда победила «Легион» (2:0) на выезде.

    В третьем матче первенства клуб обыграл «Тулевик» (3:1), а в четвертом — «Пайде» (4:1). Этот результат позволил «столичным» подняться на вершину с отрывом от второй в таблице «Флоры» в два балла.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,10, ничья — в 3,80.

    Рекомендуем ставить на то, что «Левадия» выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0

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