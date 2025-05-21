Джойнт — Волынец. Ставка (к. 1.83) и прогноз на турнир в Рабате 21 мая 2025 года

Майя Джойнт
Кэти Волынец
Джойнт
Майя Джойнт с победы стартовала на соревнованиях в Рабате, в первом круге теннисистка из Австралии обыграла хорватку Ану Конюх (7:5, 6:2). На корте спортсменки провели 1 час 20 минут.
В этом поединке Джойнт выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.
На «тысячнике» в Риме Майя Джойнт успешно сыграла в квалификации, но в первом круге соревнований уступила британке Эммы Радукану (5:7, 7:6, 3:6).
Майя Джойнт в женской теннисной ассоциации занимает 78 место.
Волынец
Американской теннисистке хватило всего 1 часа и 7 минут, чтобы выиграть у бразильской соперницы Каролины Алвес (6:3, 6:0).
Кэти Волынец один раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.
Отметим, что в последних пяти матчах Кэти Волынец одержала четыре победы.
Кэти Волынец занимает 64 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Волынец в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Джойнт букмекеры предлагают за 2.41.
Прогноз: Кэти Волынец ожидает интересная игра против равной по уровню соперницы. Ожидаем интересную и результативную игру со стороны теннисисток.
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Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.83.