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    Джойнт — Волынец. Ставка (к. 1.83) и прогноз на турнир в Рабате 21 мая 2025 года

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    Кэти Волынец
    Австралийка Майя Джойнт сыграет против американки Кэти Волынец во втором круге турнира в Рабате. Матч пройдёт 21 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джойнт — Волынец, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 21 Мая 2025 года

    Майя Джойнт

  • Австралия
    •  Майя Джойнт 13:00 Кэти Волынец

    Кэти Волынец

  • США
    •

    Джойнт

    Майя Джойнт с победы стартовала на соревнованиях в Рабате, в первом круге теннисистка из Австралии обыграла хорватку Ану Конюх (7:5, 6:2). На корте спортсменки провели 1 час 20 минут.

    В этом поединке Джойнт выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

    На «тысячнике» в Риме Майя Джойнт успешно сыграла в квалификации, но в первом круге соревнований уступила британке Эммы Радукану (5:7, 7:6, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    Майя Джойнт в женской теннисной ассоциации занимает 78 место.

    Волынец

    Американской теннисистке хватило всего 1 часа и 7 минут, чтобы выиграть у бразильской соперницы Каролины Алвес (6:3, 6:0).

    Кэти Волынец один раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

    Отметим, что в последних пяти матчах Кэти Волынец одержала четыре победы.

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    Кэти Волынец занимает 64 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Волынец в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Джойнт букмекеры предлагают за 2.41.

    Прогноз: Кэти Волынец ожидает интересная игра против равной по уровню соперницы. Ожидаем интересную и результативную игру со стороны теннисисток.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.83.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джойнт — Волынец?

    Матч Джойнт — Волынец состоится 21 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джойнт — Волынец?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 20.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джойнт — Волынец?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 20.5» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джойнт — Волынец?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джойнт — Волынец?

    Коэффициенты букмекеров: : На Волынец в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Джойнт букмекеры предлагают за 2.41.

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