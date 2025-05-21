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    Рублев проиграет 17-летнему немцу?

    Рублев — Энгель. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Гамбурге 21 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Энгель
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против немца Джастина Энгеля во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Энгель, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 21 Мая 2025 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 12:00 Justin Engel

    Justin Engel

  • Гамбург. Мужчины
    •

    Рублев

    Андрей в стартовом матче одержал уверенную победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:4, 6:3.

    Но также стоит обратить внимание, что российский теннисист выиграл лишь три из семи последних матчей.

    На «Мастерсе» в Мадриде Рублев  проиграл в третьем круге Александру Бублику. При этом ему не пришлось играть во втором раунде — Гаэль Монфис не вышел на матч из-за травмы.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Риме Рублев уступил в стартовом матче венгру Фабиану Марожану.

    После первой недели римского «тысячника» Андрей опустился в рейтинге на 17-ю строчку.

    Энгель

    Джастин тем временем попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    Энгелю всего лишь 17 лет, эту неделю он начал в статусе 333-й ракетки мира.

    В первом круге Энгель одержал сенсационную победу над опытным соотечественником Яно-Леннардом Штруффом — 7:6, 7:6.

    Самое удивительное, что ранее в этом сезоне Энгель ни разу не смог пройти перый круг на «челленджерах».

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    Но при этом для него это уже вторая в карьера победа на уровне ATP. В октябре 2024-го он выиграл у Колмена Вонга на старте турнира в Алматы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Рублев спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Энгеля можно поставить за 7.80.

    Прогноз: скорее всего, Андрей обыграет немецкого теннисиста с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-5,5) за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рублев — Энгель?

    Матч Рублев — Энгель состоится 21 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рублев — Энгель?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Рублева с форой по геймам (-5,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рублев — Энгель?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Рублева с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рублев — Энгель?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рублев — Энгель?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Рублев спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Энгеля можно поставить за 7.80.

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