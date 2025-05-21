Рублев — Энгель. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Гамбурге 21 мая 2025 года

Андрей Рублёв
Justin Engel
Рублев
Андрей в стартовом матче одержал уверенную победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:4, 6:3.
Но также стоит обратить внимание, что российский теннисист выиграл лишь три из семи последних матчей.
На «Мастерсе» в Мадриде Рублев проиграл в третьем круге Александру Бублику. При этом ему не пришлось играть во втором раунде — Гаэль Монфис не вышел на матч из-за травмы.
На «Мастерсе» в Риме Рублев уступил в стартовом матче венгру Фабиану Марожану.
После первой недели римского «тысячника» Андрей опустился в рейтинге на 17-ю строчку.
Энгель
Джастин тем временем попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
Энгелю всего лишь 17 лет, эту неделю он начал в статусе 333-й ракетки мира.
В первом круге Энгель одержал сенсационную победу над опытным соотечественником Яно-Леннардом Штруффом — 7:6, 7:6.
Самое удивительное, что ранее в этом сезоне Энгель ни разу не смог пройти перый круг на «челленджерах».
Но при этом для него это уже вторая в карьера победа на уровне ATP. В октябре 2024-го он выиграл у Колмена Вонга на старте турнира в Алматы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Рублев спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Энгеля можно поставить за 7.80.
Прогноз: скорее всего, Андрей обыграет немецкого теннисиста с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-5,5) за 2.02.