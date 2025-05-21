Рублев — Энгель. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Гамбурге 21 мая 2025 года

Россиянин Андрей Рублев сыграет против немца Джастина Энгеля во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Энгель, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей в стартовом матче одержал уверенную победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:4, 6:3.

Но также стоит обратить внимание, что российский теннисист выиграл лишь три из семи последних матчей.

На «Мастерсе» в Мадриде Рублев проиграл в третьем круге Александру Бублику. При этом ему не пришлось играть во втором раунде — Гаэль Монфис не вышел на матч из-за травмы.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Риме Рублев уступил в стартовом матче венгру Фабиану Марожану.

После первой недели римского «тысячника» Андрей опустился в рейтинге на 17-ю строчку.

Энгель

Джастин тем временем попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

Энгелю всего лишь 17 лет, эту неделю он начал в статусе 333-й ракетки мира.

В первом круге Энгель одержал сенсационную победу над опытным соотечественником Яно-Леннардом Штруффом — 7:6, 7:6.

Самое удивительное, что ранее в этом сезоне Энгель ни разу не смог пройти перый круг на «челленджерах».

Но при этом для него это уже вторая в карьера победа на уровне ATP. В октябре 2024-го он выиграл у Колмена Вонга на старте турнира в Алматы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Рублев спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Энгеля можно поставить за 7.80.

Прогноз: скорее всего, Андрей обыграет немецкого теннисиста с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-5,5) за 2.02.