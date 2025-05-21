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    Баутиста-Агут впервые в этом году пройдет дальше второго круга?

    Прогноз и ставка на матч Баутиста-Агут — Тиафо 21.05.2025

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    Прогноз и ставки на Баутиста-Агут — Тиафо
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    Роберто Баутиста-Агут
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 21 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агут — Тиафо, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 21 Мая 2025 года

    Роберто Баутиста-Агут

  • Испания
    •  Роберто Баутиста-Агут 13:00 Фрэнсис Тиафо

    Фрэнсис Тиафо

  • США
    •

    Баутиста-Агут

    Роберто в стартовом матче одержал победу над американцем Маркосом Гироном — 7:6, 6:0.

    Испанский теннисист прошел первый раунд на третьем турнире подряд.

    Правда, в текущем сезоне Баутиста-Агут еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Более того, проигрывает он гораздо чаще, чем побеждает. На данный момент у бывшей девятой ракетки мира не самый приятный баланс — лишь шесть побед и 12 поражений.

    Прогнозы на теннис

    На недавнем «Мастерсе» в Риме Баутиста-Агут после победы над Маттео Арнальди проиграл американцу Томми Полу (6:1, 6:4).

    Тиафо

    Фрэнсис в первом раунде выиграл у китайца Бу Юньчаокэтэ — 7:5, 6:2.

    Этой весной американский теннисист провел на грунте уже 12 матчей.

    На этом отрезке у Тиафо сесь побед и пять поражений.

    Лучшим результатом Тиафо на этом покрыти в 2025-м пока остается выход в финал домашнего турнира в Хьюстоне.

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    Также стоит обратить внимание, что на «тысячнике» в Риме Тиафо проиграл в стартовом матче австрийцу Себастьяну Офнеру.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 2.40, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.57.

    Прогноз: что-то подсказывает, что Роберто впервые в этом году преодолеет второй раунд. Тиафо, как обычно, очень уязвим в первой половине сезона.

    Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута за 2.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Баутиста-Агут — Тиафо?

    Матч Баутиста-Агут — Тиафо состоится 21 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Баутиста-Агут — Тиафо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Баутисты-Агута.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Баутиста-Агут — Тиафо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Баутисты-Агута» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Баутиста-Агут — Тиафо?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Баутиста-Агут — Тиафо?

    Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 2.40, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.57.

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    Баутиста-Агут — Тиафо: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 21.05.202513:00. Баутиста-Агут впервые в этом году пройдет дальше второго круга?
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