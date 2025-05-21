Роберто Баутиста-Агут
Фрэнсис Тиафо
Баутиста-Агут
Роберто в стартовом матче одержал победу над американцем Маркосом Гироном — 7:6, 6:0.
Испанский теннисист прошел первый раунд на третьем турнире подряд.
Правда, в текущем сезоне Баутиста-Агут еще ни разу не выигрывал больше одного матча.
Более того, проигрывает он гораздо чаще, чем побеждает. На данный момент у бывшей девятой ракетки мира не самый приятный баланс — лишь шесть побед и 12 поражений.
На недавнем «Мастерсе» в Риме Баутиста-Агут после победы над Маттео Арнальди проиграл американцу Томми Полу (6:1, 6:4).
Тиафо
Фрэнсис в первом раунде выиграл у китайца Бу Юньчаокэтэ — 7:5, 6:2.
Этой весной американский теннисист провел на грунте уже 12 матчей.
На этом отрезке у Тиафо сесь побед и пять поражений.
Лучшим результатом Тиафо на этом покрыти в 2025-м пока остается выход в финал домашнего турнира в Хьюстоне.
Также стоит обратить внимание, что на «тысячнике» в Риме Тиафо проиграл в стартовом матче австрийцу Себастьяну Офнеру.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 2.40, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.57.
Прогноз: что-то подсказывает, что Роберто впервые в этом году преодолеет второй раунд. Тиафо, как обычно, очень уязвим в первой половине сезона.
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Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута за 2.40.