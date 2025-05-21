Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 21 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агут — Тиафо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Баутиста-Агут

Роберто в стартовом матче одержал победу над американцем Маркосом Гироном — 7:6, 6:0.

Испанский теннисист прошел первый раунд на третьем турнире подряд.

Правда, в текущем сезоне Баутиста-Агут еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

Более того, проигрывает он гораздо чаще, чем побеждает. На данный момент у бывшей девятой ракетки мира не самый приятный баланс — лишь шесть побед и 12 поражений.

Прогнозы на теннис

На недавнем «Мастерсе» в Риме Баутиста-Агут после победы над Маттео Арнальди проиграл американцу Томми Полу (6:1, 6:4).

Тиафо

Фрэнсис в первом раунде выиграл у китайца Бу Юньчаокэтэ — 7:5, 6:2.

Этой весной американский теннисист провел на грунте уже 12 матчей.

На этом отрезке у Тиафо сесь побед и пять поражений.

Лучшим результатом Тиафо на этом покрыти в 2025-м пока остается выход в финал домашнего турнира в Хьюстоне.

Также стоит обратить внимание, что на «тысячнике» в Риме Тиафо проиграл в стартовом матче австрийцу Себастьяну Офнеру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 2.40, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: что-то подсказывает, что Роберто впервые в этом году преодолеет второй раунд. Тиафо, как обычно, очень уязвим в первой половине сезона.

Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута за 2.40.