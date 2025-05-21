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    «Абдыш-Ата» будет спешить!

    Узген — Абдыш-Ата. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 21 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Узген» — «Абдыш-Ата»
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    21 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Узген» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Узген» — «Абдыш-Ата», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 21 Мая 2025 года

    Ozgon

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •  Ozgon 13:00 Абдыш-Ата

    Абдыш-Ата

  • Кант
    •

    «Узген»

    Турнирное положение: «Узген» нынче ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Узген» в 10 матчах добыл лишь 13 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Узген» нанес поражение «Алге» (2:1).

    До того команда уверенно одолела «Алдиер» (2:0). А вот поединок с «Нефтчи» Кочкор-Ата завершился подписанием мировой (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Узген» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Узген» в последнее время заметно прибавил. Команда победила в 2 своих последних матчах.

    Причем «Узген» вполне способен дать бой одному из лидеров чемпионата. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к топ-5. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не запропастились.

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: «Абдыш-Ата» выдала не столь удачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Абдыш-Ата» в 10 матчах чемпионата набрала 21 зачетный балл. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Абдыш-Ата» одолела «Бишкек Сити» (3:0).

    До того команда уверенно расправилась с «Азияголом» (3:0). А вот чуть ранее она сумела обыграть ершистый «Талант» (3:0).

    При этом «Абдыш-Ата» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Абдыш-Ата» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 16 мячами в 10 турах чемпионата.

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    При этом «Абдыш-Ата» на 6 очков отстает от лидера. Зато команда победила в трех своих последних поединках, не пропустив в них ни разу.

    Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Абдыш-Ата» борется за чемпионский титул, так что потери очков в плане не входят.

    Статистика для ставок

    • «Абдыш-Ата» победила в 3 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Узген» пропускает в среднем аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 4.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.61 и 2.19.

    Прогноз: «Абдыш-Ата» бьется за самые высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости нынче находятся в приличных кондициях, да и «Узгену» пока не хватает опыта на высшем уровне.

    Ставка: Победа «Абдыш-Ата» в 1 тайме за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.49

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Узген — Абдыш-Ата?

    Матч Узген — Абдыш-Ата состоится 21 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Узген — Абдыш-Ата?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Узген — Абдыш-Ата?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Узген — Абдыш-Ата?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Узген — Абдыш-Ата?

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 4.94.

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    Узген — Абдыш-Ата: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 21.05.202513:00. «Абдыш-Ата» будет спешить!
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