Узген — Абдыш-Ата. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 21 мая 2025 года

21 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Узген» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Узген» — «Абдыш-Ата», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Узген»

Турнирное положение: «Узген» нынче ходит в середняках лиги. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Узген» в 10 матчах добыл лишь 13 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Узген» нанес поражение «Алге» (2:1).

До того команда уверенно одолела «Алдиер» (2:0). А вот поединок с «Нефтчи» Кочкор-Ата завершился подписанием мировой (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Узген» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Узген» в последнее время заметно прибавил. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Узген» вполне способен дать бой одному из лидеров чемпионата. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к топ-5. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не запропастились.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» выдала не столь удачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Абдыш-Ата» в 10 матчах чемпионата набрала 21 зачетный балл. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Абдыш-Ата» одолела «Бишкек Сити» (3:0).

До того команда уверенно расправилась с «Азияголом» (3:0). А вот чуть ранее она сумела обыграть ершистый «Талант» (3:0).

При этом «Абдыш-Ата» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Абдыш-Ата» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 16 мячами в 10 турах чемпионата.

При этом «Абдыш-Ата» на 6 очков отстает от лидера. Зато команда победила в трех своих последних поединках, не пропустив в них ни разу.

Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Абдыш-Ата» борется за чемпионский титул, так что потери очков в плане не входят.

Статистика для ставок

«Абдыш-Ата» победила в 3 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Узген» пропускает в среднем аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 4.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.61 и 2.19.

Прогноз: «Абдыш-Ата» бьется за самые высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости нынче находятся в приличных кондициях, да и «Узгену» пока не хватает опыта на высшем уровне.

Ставка: Победа «Абдыш-Ата» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.49