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    Серундоло спокойно обыграет Легечку?

    Легечка — Серундоло. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Гамбурге 21 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Серундоло
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    Франсиско Серундоло
    Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против чеха Иржи Легечки во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 21 мая, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Серундоло, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Легечка

    Иржи в стартовом матче с трудом выиграл у хорвата Борны Гойо — 6:4, 3:6, 6:2.

    Чешский теннисист прервал серию из трех поражений.

    После «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он уступил во втором круге Лоренцо Музетти, Легечка не выиграл ни одного матча в Мадриде и Риме.

    Прогнозы на теннис

    На недавних «тысячниках» Иржи проиграл британцу Кэмерону Норри и французу Александру Мюллеру.

    Также стоит обратить внимание, что Легечка выиграл только два из восьми последних матчей.

    Серундоло

    Франсиско тем временем провел в этом году уже 38 матчей.

    Несмотря на то, что у него нет проблем с игровой практикой, аргентинец решил провести на корте и неделю перед Ролан Гаррос.

    В текущем сезоне Серундоло сыграл на грунте 26 матчей, и на этом отрезке у него 19 побед и шесть поражений.

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    В первом раунде на текущем турнире Серундоло спокойно переиграл испанца Педро Мартинеса — 6:2, 6:3.

    В начале мая латиноамериканец дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде, а потом выиграл два матча в Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.91, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: несмотря на то, что чех провалил весеннюю часть сезона, сейчас все равно опасно ставить против него. Сложно сказать, готов ли аргентинец отдавать все силы перед Ролан Гаррос.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Легечка — Серундоло?

    Матч Легечка — Серундоло состоится 21 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Легечка — Серундоло?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Легечка — Серундоло?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.99.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Легечка — Серундоло?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Легечка — Серундоло?

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.91, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.41.

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    Легечка — Серундоло: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 21.05.202513:00. Серундоло спокойно обыграет Легечку?
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