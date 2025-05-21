Легечка — Серундоло. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Гамбурге 21 мая 2025 года

Легечка
Иржи в стартовом матче с трудом выиграл у хорвата Борны Гойо — 6:4, 3:6, 6:2.
Чешский теннисист прервал серию из трех поражений.
После «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он уступил во втором круге Лоренцо Музетти, Легечка не выиграл ни одного матча в Мадриде и Риме.
На недавних «тысячниках» Иржи проиграл британцу Кэмерону Норри и французу Александру Мюллеру.
Также стоит обратить внимание, что Легечка выиграл только два из восьми последних матчей.
Серундоло
Франсиско тем временем провел в этом году уже 38 матчей.
Несмотря на то, что у него нет проблем с игровой практикой, аргентинец решил провести на корте и неделю перед Ролан Гаррос.
В текущем сезоне Серундоло сыграл на грунте 26 матчей, и на этом отрезке у него 19 побед и шесть поражений.
В первом раунде на текущем турнире Серундоло спокойно переиграл испанца Педро Мартинеса — 6:2, 6:3.
В начале мая латиноамериканец дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде, а потом выиграл два матча в Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.91, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: несмотря на то, что чех провалил весеннюю часть сезона, сейчас все равно опасно ставить против него. Сложно сказать, готов ли аргентинец отдавать все силы перед Ролан Гаррос.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.