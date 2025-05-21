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    Аранча Рус добьется успеха и выйдет в 1/4

    Рус — Матеас. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Рабате 21 мая 2025 года

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    Аранча Рус
    Аранча Рус из Нидерланд сыграет против Марии Матеас из США во втором круге турнира в Рабате. Матч пройдёт 21 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рус — Матеас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 21 Мая 2025 года

    Аранча Рус

  • Нидерланды
    •  Аранча Рус 14:30 Maria Mateas

    Maria Mateas

  • Морокко. Женщины
    •

    Рус

    Аранча Рус с большим трудом прошла во второй круг WTA-250 Рабат. Теннисистка из Нидерланд выиграла у итальянки Николь Фосса (6:3, 6:7, 6:1).

    За 2 часа 42 минуты Рус выполнила два эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми.

    На «тысячнике» в Рим Аранча Рус смогла успешно пройти лишь квалификцию, однако в первом круге рейтингового турнира теннисистка из Нидерланд проиграла американке Кэти Волынец (3:6, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Аранча Рус занимает 99 место.

    Матеас

    Мария Матеас в первом круге соревнований выиграла у Элизабет Мандлик из США (6:3, 6:4). На корте девушки провели 1 час 57 минут.

    Теннисистка из США три раза подала навылет, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Таким образом Матеас прервала проигрышную серию, которая состояла из двух матчей.

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    Мария Матеас занимает 243 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Рус в этом матче можно поставить за 1.21, на победу Матеас букмекеры предлагают за 4.40.

    Прогноз: Аранча Рус классом выше своей соперницы, ожидаем уверенной победы со стороны спортсменки из Нидерланд.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рус — Матеас?

    Матч Рус — Матеас состоится 21 мая 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рус — Матеас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-5.5) .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рус — Матеас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-5.5) » с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рус — Матеас?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рус — Матеас?

    Коэффициенты букмекеров: : На Рус в этом матче можно поставить за 1.21, на победу Матеас букмекеры предлагают за 4.40.

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    Рус — Матеас: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 21.05.202514:30. Аранча Рус добьется успеха и выйдет в 1/4
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