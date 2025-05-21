Рус — Матеас. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Рабате 21 мая 2025 года

Аранча Рус из Нидерланд сыграет против Марии Матеас из США во втором круге турнира в Рабате. Матч пройдёт 21 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рус — Матеас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рус

Аранча Рус с большим трудом прошла во второй круг WTA-250 Рабат. Теннисистка из Нидерланд выиграла у итальянки Николь Фосса (6:3, 6:7, 6:1).

За 2 часа 42 минуты Рус выполнила два эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми.

На «тысячнике» в Рим Аранча Рус смогла успешно пройти лишь квалификцию, однако в первом круге рейтингового турнира теннисистка из Нидерланд проиграла американке Кэти Волынец (3:6, 3:6).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Аранча Рус занимает 99 место.

Матеас

Мария Матеас в первом круге соревнований выиграла у Элизабет Мандлик из США (6:3, 6:4). На корте девушки провели 1 час 57 минут.

Теннисистка из США три раза подала навылет, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

Таким образом Матеас прервала проигрышную серию, которая состояла из двух матчей.

Мария Матеас занимает 243 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рус в этом матче можно поставить за 1.21, на победу Матеас букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: Аранча Рус классом выше своей соперницы, ожидаем уверенной победы со стороны спортсменки из Нидерланд.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 2.05.