Рус — Матеас. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Рабате 21 мая 2025 года

Аранча Рус
Maria Mateas
Рус
Аранча Рус с большим трудом прошла во второй круг WTA-250 Рабат. Теннисистка из Нидерланд выиграла у итальянки Николь Фосса (6:3, 6:7, 6:1).
За 2 часа 42 минуты Рус выполнила два эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми.
На «тысячнике» в Рим Аранча Рус смогла успешно пройти лишь квалификцию, однако в первом круге рейтингового турнира теннисистка из Нидерланд проиграла американке Кэти Волынец (3:6, 3:6).
В рейтинге WTA Аранча Рус занимает 99 место.
Матеас
Мария Матеас в первом круге соревнований выиграла у Элизабет Мандлик из США (6:3, 6:4). На корте девушки провели 1 час 57 минут.
Теннисистка из США три раза подала навылет, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
Таким образом Матеас прервала проигрышную серию, которая состояла из двух матчей.
Мария Матеас занимает 243 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Рус в этом матче можно поставить за 1.21, на победу Матеас букмекеры предлагают за 4.40.
Прогноз: Аранча Рус классом выше своей соперницы, ожидаем уверенной победы со стороны спортсменки из Нидерланд.
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Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 2.05.