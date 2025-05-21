Большова — Кристиан. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч в Рабате, 21 мая 2025 года

Испанская теннисистка Алена Большова и румынка Жаклин Кристиан встретятся во втором круге турнира в Рабате. Матч пройдет 21 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Большова — Кристиан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Алена Большова

Серьезных достижений у Большовой по карьере нет, но Алена не сдается и стремится играть на максимуме в каждом турнире, где принимает участие.

Перед стартом турнира в Рабате были определенные сомнения, что ей удастся преодолеть даже первый раунд африканских соревнований, но ей это удалось.

Матч против чешки Синяковой получился на загляденье, хотя силы изначально не были равны. Встреча затянулась на три сета, и испанка по паспорту одержала довольно неожиданную викторию.

Сейчас нужно думать, как и что противопоставить румынке Кристиан, которая здесь, кроме как ради завоевания титула, никаких целей не преследует.

Жаклин Кристиан

Возраст у Кристиан самый что ни на есть теннисный, и все большие победы могут быть только впереди.

Прогнозы на теннис

За прошлый сезон ей удалось закрепиться в первой сотне, а в игре начали появляться такие элементы, которых доселе и в помине не было.

В первом круге турнира в Марокко ей не составило труда обыграть совсем необстрелянную украинку Котляр, отдав ей всего четыре гейма.

Матч против Большовой станет очередной легкой прогулкой для румынки, несмотря на подвиги Алены в первом круге.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Кристиан — 3.37, победа Большовой — 1.33.

Прогноз: Кристиан заберет себе легкую победу в этом матче.

Ставка: Ф2 (-4.5) за 1.89.

Альтернативный прогноз: Несмотря на успехи Большовой в первом круге, но в этом матче у неё не получится навязать борьбу сопернице.

Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.71.