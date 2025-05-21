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    Кристиан уже видит себя в четвертьфинале?

    Большова — Кристиан. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч в Рабате, 21 мая 2025 года

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    Жаклин Кристиан
    Испанская теннисистка Алена Большова и румынка Жаклин Кристиан встретятся во втором круге турнира в Рабате. Матч пройдет 21 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Большова — Кристиан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 21 Мая 2025 года

    Алёна Большова-Задойнова

  • Испания
    •  Алёна Большова-Задойнова 14:30 Жаклин Кристиан

    Жаклин Кристиан

  • Румыния
    •

    Алена Большова

    Серьезных достижений у Большовой по карьере нет, но Алена не сдается и стремится играть на максимуме в каждом турнире, где принимает участие.

    Перед стартом турнира в Рабате были определенные сомнения, что ей удастся преодолеть даже первый раунд африканских соревнований, но ей это удалось.

    Матч против чешки Синяковой получился на загляденье, хотя силы изначально не были равны. Встреча затянулась на три сета, и испанка по паспорту одержала довольно неожиданную викторию.

    Сейчас нужно думать, как и что противопоставить румынке Кристиан, которая здесь, кроме как ради завоевания титула, никаких целей не преследует.

    Жаклин Кристиан

    Возраст у Кристиан самый что ни на есть теннисный, и все большие победы могут быть только впереди.

    Прогнозы на теннис

    За прошлый сезон ей удалось закрепиться в первой сотне, а в игре начали появляться такие элементы, которых доселе и в помине не было.

    В первом круге турнира в Марокко ей не составило труда обыграть совсем необстрелянную украинку Котляр, отдав ей всего четыре гейма.

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    Матч против Большовой станет очередной легкой прогулкой для румынки, несмотря на подвиги Алены в первом круге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Кристиан — 3.37, победа Большовой — 1.33.

    Прогноз: Кристиан заберет себе легкую победу в этом матче.

    Ставка: Ф2 (-4.5) за 1.89.

    Альтернативный прогноз: Несмотря на успехи Большовой в первом круге, но в этом матче у неё не получится навязать борьбу сопернице.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.71.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Большова — Кристиан?

    Матч Большова — Кристиан состоится 21 мая 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Большова — Кристиан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Большова — Кристиан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.89.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Большова — Кристиан?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Большова — Кристиан?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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