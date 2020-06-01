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    «Люнгбю» и «Копенгаген» огорчат друг друга?

    «Люнгбю» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Дании по футболу 1 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Люнгбю» — «Копенгаген»
    «Копенгаген»
    В понедельник, 1 июня, «Люнгбю» на своем поле сыграет с «Копенгагеном» в 25-м туре чемпионата Дании по футболу. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Люнгбю» — «Копенгаген».

    «Люнгбю»

    «Люнгбю» с 31 зачетным баллом находится на восьмой позиции в турнирной таблице датской Суперлиги, имея только математические шансы на попадание в первую шестерку.

    Перед уходом на незапланированный перерыв «викинги» проиграли две игры в чемпионате, уступив 0:1 «Брондбю» и 0:3 «Ольборгу» в гостевых поединках.

    Накануне «синие» провели две товарищеские встречи. Сперва они взяли реванш у «Брондбю» (2:0), после чего ему же проиграли со счетом 1:2.

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    • В 12 домашних поединках текущего первенства «Люнгбю» победил в восьми из них, раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница забитых и пропущенных — 18:16.

    «Копенгаген»

    «Копенгаген» разместился на второй позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 50 очков, но от лидера чемпионата отстает аж на 12 пунктов.

    «Львы» перед уходом на перерыв проиграли три встречи подряд. Сперва их из Кубка страны выбил «Ольборг» (0:2), потом в чемпионате было домашнее фиаско от «Хорсенса» (0:1), а в своей последней игре они в гостях уступили «Истамбулу ББ» (0:1) в 1/8 ЛЕ.

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    При подготовке к рестарту сезона, «бело-синие» сыграли вничью с «Оденсе» (2:2), а также положили на лопатки «Сендерийске» — 3:1.

    Вне родных стен «Копенгаген» смог победить в шести из 12 проведенных матчах первенства, раз сыграл вничью и пять встреч проиграл, разница мячей — 15:16.

    Все прогнозы на футбол

    В первом круге «Копенгаген» дома выиграл у «Люнгбю» со счетом 2:0, а годом ранее в товарняке «викинги» одолели «львов» — 3:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Копенгагена» — 1.70, победа «Люнгбю» — 5.05, ничья — 4.00.

    Коллективы уже решили свои турнирные задачи в первой половине чемпионате, поэтому будут играть без оглядки на результат. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

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    «Люнгбю» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Дании по футболу 1 июня 2020 года. Прогноз на «Люнгбю» — «Копенгаген». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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