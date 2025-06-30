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    «Динамо» — «Белград». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция первого матча Братского кубка «Динамо» — «ОФК Белград»

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    Андрей Лунев
    «Динамо» впервые под руководством Валерия Карпина проведет матч против профессионального футбольного клуба. ОФК в прошлом году изрядно пошумел в сербском чемпионате, совсем немного не дотянув до бронзовых медалей. За ходом матча можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо»

    «Бело-голубые» в минувшем сезоне заняли 5-е место в РПЛ, набрав 56 очков за 30 туров и отстали от бронзовых призеров в лице ЦСКА на 3 очка. В национальном кубке «динамовцы» также не смогли достичь успеха, проиграв в полуфинале Пути регионов Кубка России «Спартаку» (1:2).

    Именно после этого поражения руководство клуба уволило прежнего тренера Марцела Лички и команда доигрывала оставшиеся 4 тура чемпионата страны под руководством Ролана Гусева в качестве исполняющего обязанности.

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    Перед началом сезона «Динамо» решило не повышать Гусева, а довериться главному тренеру сборной России Валерию Карпину. Специалист и клуб подписали контракт на три года, который может быть разорван в случае возвращения национальной команды на международную арену.

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    • В свою очередь, столичный клуб уже провел первый товарищеский матч при новом наставнике. «Динамо» на своем поле принимал клуб Медиалиги «2Drots» и обыграл своих соперников со счетом 3:0.

    «ОФК Белград»

    Один из старейших клубов столицы Сербии в минувшем сезоне занял 4-е место в чемпионате страны сразу после возвращения в элиту местного футбола, набрав 53 очка за 37 игр и отстал на один балл от завоевавших «бронзу» «Нови Пазар». «Романтики» должны были квалифицироваться в Лигу конференций, но так как клуб не смог получить лицензию УЕФА, место в еврокубках получил занявший 5-е место клуб «Раднички 1923».

    «ОФК» уже успел провести один товарищеский матч девятью днями ранее, сыграв нулевую ничью в поединке против черногорской «Сутьески».

    Личные встречи

    «Динамо» и «ОФК» встречались между собой четыре раза и личные встречи отнюдь не в пользу команды из России — 3 победы на счету «романтиков», а единственная «виктория» «бело-голубых» случилась как раз годом ранее во время Братского кубка. Тогда московский клуб одержал уверенную победу со счетом 2:0.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на этот матч с коэффициентом 2.76.

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