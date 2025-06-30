Азаренко — Захарова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Виктория Азаренко
Анастасия Захарова
Азаренко
Виктория Азаренко из Беларуси буквально недавно выступила на немецком турнире в Бад Хомбурге. На ранних этапах рейтингового турнира беларуска обыграла американку Кэти Макналли (4:6, 6:2, 6:0), россиянку Веронику Кудерметову (6:7, 6:3, 6:4) и немку Лауру Зигемунд (6:2, 6:2).
В 1/8 финала турнира Виктория Азаренко уступила польской теннисистке Иге Свентек (4:6, 4:6).
На турнире Ролан Гаррос Виктория Азаренко смогла выиграть лишь у бельгийки Янины Викмайер (6:0, 6:0). Затем последовала неудача в поединке против американки Софии Кенин (6:7, 4:6).
Виктория Азаренко занимает 105 место в рейтинге WTA.
Захарова
Анастасия Захарова, чтобы попасть в основную сетку Уимблдона, прошла через квалификацию. В отборочных матчах россиянка выиграла у австралийки Лизетт Кабреры (6:4, 2:6, 6:3) и румынки Аны Богдан (6:7, 7:6, 6:3).
В финале квалификации мэйджора Захарова переиграла Терезу Валентову из Чехии (7:6, 2:6, 7:6).
В решающей схватке за выход в первый круг Уимблдона Анастасия Захарова один раз подала навылет, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.
Анастасия Захарова занимает 94 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.18, на победу Захаровой букмекеры предлагают за 4.90.
Прогноз: Виктория Азаренко не должна обращать внимание на трехматчевую победную серию Захаровой, так как соперница ниже классом, нежели беларуска. Есть уверенность в том, что Азаренко без проблем пройдёт во второй круг
Уимблдона.
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Рекомендуемая ставка: Фора Азаренко (-5.5) с коэффициентом 2.00.