Азаренко — Захарова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Беларуска Виктория Азаренко сыграет против россиянки Анастасии Захаровой в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азаренко — Захарова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Азаренко

Виктория Азаренко из Беларуси буквально недавно выступила на немецком турнире в Бад Хомбурге. На ранних этапах рейтингового турнира беларуска обыграла американку Кэти Макналли (4:6, 6:2, 6:0), россиянку Веронику Кудерметову (6:7, 6:3, 6:4) и немку Лауру Зигемунд (6:2, 6:2).

В 1/8 финала турнира Виктория Азаренко уступила польской теннисистке Иге Свентек (4:6, 4:6).

На турнире Ролан Гаррос Виктория Азаренко смогла выиграть лишь у бельгийки Янины Викмайер (6:0, 6:0). Затем последовала неудача в поединке против американки Софии Кенин (6:7, 4:6).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Виктория Азаренко занимает 105 место в рейтинге WTA.

Захарова

Анастасия Захарова, чтобы попасть в основную сетку Уимблдона, прошла через квалификацию. В отборочных матчах россиянка выиграла у австралийки Лизетт Кабреры (6:4, 2:6, 6:3) и румынки Аны Богдан (6:7, 7:6, 6:3).

В финале квалификации мэйджора Захарова переиграла Терезу Валентову из Чехии (7:6, 2:6, 7:6).

В решающей схватке за выход в первый круг Уимблдона Анастасия Захарова один раз подала навылет, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.

Анастасия Захарова занимает 94 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.18, на победу Захаровой букмекеры предлагают за 4.90.

Прогноз: Виктория Азаренко не должна обращать внимание на трехматчевую победную серию Захаровой, так как соперница ниже классом, нежели беларуска. Есть уверенность в том, что Азаренко без проблем пройдёт во второй круг

Уимблдона.

Рекомендуемая ставка: Фора Азаренко (-5.5) с коэффициентом 2.00.