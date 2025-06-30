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    Азаренко — Захарова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Азаренко — Захарова
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    Виктория Азаренко
    Беларуска Виктория Азаренко сыграет против россиянки Анастасии Захаровой в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Азаренко — Захарова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Виктория Азаренко

  • Белоруссия
    •  Виктория Азаренко 13:00 Анастасия Захарова

    Анастасия Захарова

  • Россия
    •

    Азаренко

    Виктория Азаренко из Беларуси буквально недавно выступила на немецком турнире в Бад Хомбурге. На ранних этапах рейтингового турнира беларуска обыграла американку Кэти Макналли (4:6, 6:2, 6:0), россиянку Веронику Кудерметову (6:7, 6:3, 6:4) и немку Лауру Зигемунд (6:2, 6:2).

    В 1/8 финала турнира Виктория Азаренко уступила польской теннисистке Иге Свентек (4:6, 4:6).

    На турнире Ролан Гаррос Виктория Азаренко смогла выиграть лишь у бельгийки Янины Викмайер (6:0, 6:0). Затем последовала неудача в поединке против американки Софии Кенин (6:7, 4:6).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Виктория Азаренко занимает 105 место в рейтинге WTA.

    Захарова

    Анастасия Захарова, чтобы попасть в основную сетку Уимблдона, прошла через квалификацию. В отборочных матчах россиянка выиграла у австралийки Лизетт Кабреры (6:4, 2:6, 6:3) и румынки Аны Богдан (6:7, 7:6, 6:3).

    В финале квалификации мэйджора Захарова переиграла Терезу Валентову из Чехии (7:6, 2:6, 7:6).

    В решающей схватке за выход в первый круг Уимблдона Анастасия Захарова один раз подала навылет, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала семь брейк-пойнтов.

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    Анастасия Захарова занимает 94 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.18, на победу Захаровой букмекеры предлагают за 4.90.

    Прогноз: Виктория Азаренко не должна обращать внимание на трехматчевую победную серию Захаровой, так как соперница ниже классом, нежели беларуска. Есть уверенность в том, что Азаренко без проблем пройдёт во второй круг
    Уимблдона.

    Рекомендуемая ставка: Фора Азаренко (-5.5) с коэффициентом 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Азаренко — Захарова?

    Матч Азаренко — Захарова состоится 01 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Азаренко — Захарова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Азаренко (-5.5) .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Азаренко — Захарова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Азаренко (-5.5) » с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Азаренко — Захарова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Азаренко — Захарова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.18, на победу Захаровой букмекеры предлагают за 4.90.

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