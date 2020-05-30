ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «РБ Лейпциг» упустил отличный шанс приблизиться к «Боруссии» Д«Лейпцигу» не стоит мечтать о титуле «Ливерпуль» — «Атлетико»Цена беспечности. Матч на «Энфилде» привел к вспышке коронавируса Вадим ЕвсеевКарантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 07:01
    • Голкипер ПСЖ попал в ДТП
  • 20:51
    • СМИ: Футбол в Италии вернется 13 июня
  • 20:34
    • Возобновление чемпионата Англии запланировано на 17 июня
  • 23:59
    • «Штутгарт» вырвал волевую победу у «Гамбурга»
  • 23:36
    • Бостонский марафон отменен впервые за 124-летнюю историю
  • 21:17
    • НХЛ подтвердила девятый «Морис Ришар» Овечкина
  • 21:03
    • «Реал» признан самым дорогим клубом Европы
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Виктория» погоню за «Славией»?

    «Виктория» Пльзень — «Млада Болеслав». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Чехии по футболу 30 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Виктория» Пльзень — «Млада Болеслав»
    Жан-Давид Богель
    В субботу, 30 мая, «Виктория» на своем поле примет «Младу Болеслав» в рамках 26-го тура чемпионата Чехии. Встреча, которая пройдет в Пльзени, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Виктория» Пльзень — «Млада Болеслав».
    ×
    Футбол. Чехия. Высшая лига 30 Мая 2020 года
    Виктория Пльзень
  • Пльзень
    •  Виктория Пльзень 19:00 Млада Болеслав Млада Болеслав
  • Млада-Болеслав
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
    •

    «Виктория» Пльзень

    «Виктория» занимает второе место в турнирной таблице «Фортуна лиги», имея на своем счету 53 очка, что на 8 меньше, чем у лидирующей «Славии».

    «Красно-синие» одержали 16 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    Все прогнозы на футбол

    Победная серия «Виктории» насчитывает уже пять матчей. В единственной встрече, проведенной после карантина, коллектив из Пльзени одолел пражскую «Спарту» (2:1).

    «Млада Болеслав»

    «Млада Болеслав» идет седьмой в турнирной таблице чемпионата Чехии с 37 баллами.

    На счету команды Йозефа Вебера 11 побед, четыре ничьи и десять поражений в национальном первенстве.

  • Карантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • Изучаем, как и насколько продвинулась РПЛ в подготовке возобновления чемпионата России
  • 27/05/2020

    • В единственном майском матче «Млада» потерпела поражение от «Славии» (0:1), пропустив единственный мяч на 22-й минуте.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Виктории» — 1.35, победа «Млады Болеслав» — 8.10, ничья — 4.70.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 2500ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    В возобновившемся чемпионате Чехии пока не слишком много забитых мячей, и все же «красно-синие» стали одной из двух команд, забивших хотя бы два мяча.

    Коллектив из Пльзени во встрече со «Спартой» доказал, что находится в хорошей форме, поэтому от него можно ждать успеха. Наш прогноз — «победа "Виктории" с азиатской форой -1,25» за 1.76.

    На своем поле «Виктория» обыгрывала «Младу» в Кубке со счетом 4:2, да и в прошлом сезоне разгромила соперника 6:1.

    Да, на своем поле в этом сезоне «Млада» взяла верх, но это только добавит «Виктории» мотивации, тем более что нужно гнаться за «Славией» в турнирной таблице.

    Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют: нет», которая принимается с коэффициентом 1.78. 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Смолевичи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шленск — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Дармштадт — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Городея — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фрайбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.21
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Флора — Калев
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Хольштайн Киль — Арминия
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Шальке — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Герта — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Майнц — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Белшина — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сезон возобновился 19 мая
  • Pura Vida. Как Коста-Рика вернула футбол наравне с Германией
    • 00:57 23/05/2020     Томас Мюллер
  • Блеск Мюллера и кризис «Айнтрахта». «Бавария» остается на высоте
    • 11:29 24/05/2020     Киммих принес победу «Баварии»
  • Только всемогущий крах помешает «Баварии» сохранить титул
    • 05:15 27/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «Виктория» Пльзень — «Млада Болеслав». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Чехии по футболу 30 мая 2020 года. Прогноз на «Виктория» Пльзень — «Млада Болеслав». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
    Тоже интересно
    «Милан» — «Шальке». Лига чемпионов 2005/2006 Футбол Играли достойно, но пролетели мимо. О матче «Шальке» на «Сан-Сиро» в 2005-мВ 2005-м году «Шальке» здорово выглядел в Лиге чемпионов, но закончил группу не очень удачно 27/05/2020 в 18:030
  • 15:45
    • CМИ: РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями
  • 07:16
    • Чемпионат Турции возобновится 12 июня
  • 01:57
    • Лингард: В прошлом сезоне я не заставлял себя и не ставил целей
    Оливер Гласнер Футбол Разгром в Леверкузене. «Вольфсбург» прервал впечатляющую серию «Байера»«Байер» проиграл впервые с февраля, а «Вольфсбург» укрепил позицию в таблице 27/05/2020 в 16:110
  • Экспресс дня

  • «Фрайбург» и «Байер» сыграют осторожно?
  • 3.21
    •
  • 01:43
    • Агент Кари Ялонена: «Барыс» — это вариант, который стоит рассматривать
  • 01:22
    • Владельцы абонементов получат приоритетное право посещать матчи РПЛ
  • 01:05
    • Канте приступил к тренировкам на базе «Челси»
    Киммих принес победу «Баварии» Футбол Только всемогущий крах помешает «Баварии» сохранить титулРеакция прессы на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» 27/05/2020 в 05:150
  • 17:35
    • «Наполи» готов заплатить за Азмуна 25 миллионов евро
  • 16:53
    • Три клуба претендуют на Жоау Мариу
  • 16:16
    • СМИ: «Краснодар» готовит трансфер игрока «Фенербахче»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие