«Виктория» Пльзень — «Млада Болеслав». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Чехии по футболу 30 мая 2020 года

В субботу, 30 мая, «Виктория» на своем поле примет «Младу Болеслав» в рамках 26-го тура чемпионата Чехии. Встреча, которая пройдет в Пльзени, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Виктория» Пльзень — «Млада Болеслав».

«Виктория» Пльзень

«Виктория» занимает второе место в турнирной таблице «Фортуна лиги», имея на своем счету 53 очка, что на 8 меньше, чем у лидирующей «Славии».

«Красно-синие» одержали 16 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

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Победная серия «Виктории» насчитывает уже пять матчей. В единственной встрече, проведенной после карантина, коллектив из Пльзени одолел пражскую «Спарту» (2:1).

«Млада Болеслав»

«Млада Болеслав» идет седьмой в турнирной таблице чемпионата Чехии с 37 баллами.

На счету команды Йозефа Вебера 11 побед, четыре ничьи и десять поражений в национальном первенстве.

В единственном майском матче «Млада» потерпела поражение от «Славии» (0:1), пропустив единственный мяч на 22-й минуте.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Виктории» — 1.35, победа «Млады Болеслав» — 8.10, ничья — 4.70.

В возобновившемся чемпионате Чехии пока не слишком много забитых мячей, и все же «красно-синие» стали одной из двух команд, забивших хотя бы два мяча.

Коллектив из Пльзени во встрече со «Спартой» доказал, что находится в хорошей форме, поэтому от него можно ждать успеха. Наш прогноз — «победа "Виктории" с азиатской форой -1,25» за 1.76.

На своем поле «Виктория» обыгрывала «Младу» в Кубке со счетом 4:2, да и в прошлом сезоне разгромила соперника 6:1.

Да, на своем поле в этом сезоне «Млада» взяла верх, но это только добавит «Виктории» мотивации, тем более что нужно гнаться за «Славией» в турнирной таблице.

Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют: нет», которая принимается с коэффициентом 1.78. 0