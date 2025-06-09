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    «Громобойцы» восстановят равновесие в серии с Индианой?

    Оклахома — Индиана. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 9 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Индиана»
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    «Оклахома» — «Индиана». Финал НБА
    Во втором матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 9 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 09 Июня 2025 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 03:00 Индиана

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» стала чемпионом Западной конференции, в плей-офф «громобойцы» «свипнули» команду «Мемфис Гриззлис» (4:0 — счёт в серии), а также нанесли поражение «Денверу» (4:3) и Миннесоте (4:1).

    Последние матчи: «Громобойцы» потерпели фиаско в первом матче финальной серии против «Индианы» (110:111).

    Оклахома — Индиана: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «громовержцы» одержали три победы и потерпели два проигрыша.

    «Индиана»

    Путь в плей-офф: В плей-офф «иноходцы» переиграли «Нью-Йорк» (4:2), «Кливленд» (4:1) и «Милуоки» (4:1).

    Последние матчи: «Индиана» одержала победу над «Оклахомой» в первой игре серии (111:110). В составе «иноходцев» результативной игрой отметился Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

    Не сыграют: «Индиана» не сможет рассчитывать на форвардов Джексона, у которого травма ахилла и Уокера, получившего травму лодыжки.

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    Состояние команды: «Индиана» одержала вторую победу подряд в плей-офф национальной баскетбольной ассоциации.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Индиана» заняла 4 место в Восточной конференции

    • «Индиана» обыгрывает «Оклахому» в финале НБА (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Индианы» — 5.30.

    ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Индиана» добилась сенсационной победы над «Оклахомой». Громобойцы вполне способны на то, чтобы отыграться в серии. Лидер «громобойцев» Шэй Гилджес-Александер может сыграть ключевую роль в игре.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Оклахома — Индиана?

    Матч Оклахома — Индиана состоится 09 июня 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Оклахома — Индиана?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Оклахомы» (-10.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Оклахома — Индиана?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Оклахомы» (-10.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Оклахома — Индиана?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Оклахома — Индиана?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Индианы» — 5.30.

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