Оклахома — Индиана. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 9 июня 2025 года

Во втором матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Пэйком Центр» 9 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Индиана», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» стала чемпионом Западной конференции, в плей-офф «громобойцы» «свипнули» команду «Мемфис Гриззлис» (4:0 — счёт в серии), а также нанесли поражение «Денверу» (4:3) и Миннесоте (4:1).

Последние матчи: «Громобойцы» потерпели фиаско в первом матче финальной серии против «Индианы» (110:111).

Оклахома — Индиана: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.2119.005.72Бонус$1500

Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «громовержцы» одержали три победы и потерпели два проигрыша.

«Индиана»

Путь в плей-офф: В плей-офф «иноходцы» переиграли «Нью-Йорк» (4:2), «Кливленд» (4:1) и «Милуоки» (4:1).

Последние матчи: «Индиана» одержала победу над «Оклахомой» в первой игре серии (111:110). В составе «иноходцев» результативной игрой отметился Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

Не сыграют: «Индиана» не сможет рассчитывать на форвардов Джексона, у которого травма ахилла и Уокера, получившего травму лодыжки.

Состояние команды: «Индиана» одержала вторую победу подряд в плей-офф национальной баскетбольной ассоциации.

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

«Индиана» заняла 4 место в Восточной конференции

«Индиана» обыгрывает «Оклахому» в финале НБА (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. На победу «Индианы» — 5.30.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Индиана» добилась сенсационной победы над «Оклахомой». Громобойцы вполне способны на то, чтобы отыграться в серии. Лидер «громобойцев» Шэй Гилджес-Александер может сыграть ключевую роль в игре.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-10.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 228.5 с коэффициентом 1.87.