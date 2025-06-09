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    Матч получится очень ярким

    Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити. Ставка (к. 2.05) и прогноз американскую МЛС на 9 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас-Сити»
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    Уго Льорис сейчас играет в Лос-Анджелесе
    9 июня в регулярном чемпионате американской МЛС по футболу сыграют «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас-Сити». Начало встречи — 4:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас-Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 09 Июня 2025 года

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 04:00 Спортинг Канзас Сити

    Спортинг Канзас Сити

  • Канзас Сити
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    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: сейчас «Лос-Анджелес» идет шестым на «Западе» с 23 очками после 15 матчей.

    Последние матчи: в плей-ин Клубного чемпионата мира «Лос-Анджелес» в напряженной борьбе победил мексиканскую «Америку» в овертайме со счетом 2:1. Игра получилась очень сложной, «Лос-Анджелес» пропустил первым в середине второго тайма, но за минуту до конца основного времени отыгрался после удара Игора Жезуса, а в овертайме Буанга принес победу.

    Лос-Анджелес — Спортинг Канзас Сити: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья с «Монреалем» (2:2) в гостях в чемпионате и разгром «Сиэтла» (4:0).

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    • Не сыграют: травмированы — Деллавале (з), Ундер (п).

    Состояние команды: уже третий сезон командой успешно руководит бывший защитник сборной США Стивен Черундоло. У «Лос-Анджелеса» традиционно большой бюджет и серьезные цели в каждом турнире. Самыми известными футболистами в его составе являются вратарь Уго Льорис, Денис Буанга, известный по игре в Лиге 1 и турок Дженгиз Ундер.

    «Спортинг Канзас-Сити»

    Турнирное положение: пока «Спортинг Канзас-Сити» идет 12-м в Западной конференции с 16 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: матч против «Хьюстона» завершился гостевой победой для «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 3:1. Несмотря на первый пропущенный мяч, команда Магомеда-Шапи Сулеманова (появился на поле во втором тайме) быстро пришла в себя и сравняла счет еще до перерыва, а затем смогла поразить ворота соперника еще дважды. Дубль у лидера атаки Йовельича, еще один гол у Муньоса.

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    До этого была ничья с «Нью-Ингленд Революшн» (3:3) и «Сан-Диего» (0:0).

    Не сыграют: травмирован — Володер (з).

    Состояние команды: начало сезона для «Спортинг Канзас-Сити» сложилось очень неудачно, команда шла в числе явных аутсайдеров, и в отставку был отправлен прежний тренерский штаб. Сейчас команду возглавляет Керри Заваньин, который смог немного выправить ситуацию и немного улучшить положение в таблице. Российский хавбек Сулейманов пока имеет 5 (1+4) очков за 16 матчей.

    Статистика для ставок

    • В этом году «Лос-Анджелес» выиграл в гостях со счетом 2:0

    • В прошлом сезоне две игры выиграл «Лос-Анджелес» (3:1, 3:0), а еще одну сыграл вничью (0:0)

    • В позапрошлом сезоне также выиграл в гостях «Лос-Анджелес» (2:1) и еще раз сыграл вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лос-Анджелеса» дают 1,45, а на «Спортинг Канзас-Сити» - 6,30, ничью букмекеры оценивают в 5,0.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,77, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,05.

    Прогноз: многое будет зависеть, от того, в каком составе подойдет «Лос-Анджелес» к этой игре. Через неделю команде предстоит старт в клубном чемпионате мира и игра против «Челси», поэтому будет многое зависеть от Черундоло выпустит ли он сильнейших или появится смешанный состав. Гости прибавили в последнее время, а их матчи получаются зрелищными. Думаем, и тут игра должна получиться яркой и результативной, все-таки тренд в МЛС на голы.

    Основная ставка: тотал больше 3,5 за 2,05.

    Прогноз: можно рискнуть и заиграть ничейный исход за отличный коэффициент, все-таки хозяева будут уже мыслями на другом турнире.

    Дополнительная ставка: ничья за 5,0.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити?

    Матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити состоится 09 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Лос-Анджелеса» дают 1,45, а на «Спортинг Канзас-Сити» - 6,30, ничью букмекеры оценивают в 5,0.

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    Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 09.06.202504:00. Матч получится очень ярким
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