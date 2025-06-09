Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити. Ставка (к. 2.05) и прогноз американскую МЛС на 9 июня 2025 года

9 июня в регулярном чемпионате американской МЛС по футболу сыграют «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас-Сити». Начало встречи — 4:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас-Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: сейчас «Лос-Анджелес» идет шестым на «Западе» с 23 очками после 15 матчей.

Последние матчи: в плей-ин Клубного чемпионата мира «Лос-Анджелес» в напряженной борьбе победил мексиканскую «Америку» в овертайме со счетом 2:1. Игра получилась очень сложной, «Лос-Анджелес» пропустил первым в середине второго тайма, но за минуту до конца основного времени отыгрался после удара Игора Жезуса, а в овертайме Буанга принес победу.

Ранее была ничья с «Монреалем» (2:2) в гостях в чемпионате и разгром «Сиэтла» (4:0).

Не сыграют: травмированы — Деллавале (з), Ундер (п).

Состояние команды: уже третий сезон командой успешно руководит бывший защитник сборной США Стивен Черундоло. У «Лос-Анджелеса» традиционно большой бюджет и серьезные цели в каждом турнире. Самыми известными футболистами в его составе являются вратарь Уго Льорис, Денис Буанга, известный по игре в Лиге 1 и турок Дженгиз Ундер.

«Спортинг Канзас-Сити»

Турнирное положение: пока «Спортинг Канзас-Сити» идет 12-м в Западной конференции с 16 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: матч против «Хьюстона» завершился гостевой победой для «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 3:1. Несмотря на первый пропущенный мяч, команда Магомеда-Шапи Сулеманова (появился на поле во втором тайме) быстро пришла в себя и сравняла счет еще до перерыва, а затем смогла поразить ворота соперника еще дважды. Дубль у лидера атаки Йовельича, еще один гол у Муньоса.

До этого была ничья с «Нью-Ингленд Революшн» (3:3) и «Сан-Диего» (0:0).

Не сыграют: травмирован — Володер (з).

Состояние команды: начало сезона для «Спортинг Канзас-Сити» сложилось очень неудачно, команда шла в числе явных аутсайдеров, и в отставку был отправлен прежний тренерский штаб. Сейчас команду возглавляет Керри Заваньин, который смог немного выправить ситуацию и немного улучшить положение в таблице. Российский хавбек Сулейманов пока имеет 5 (1+4) очков за 16 матчей.

Статистика для ставок

В этом году «Лос-Анджелес» выиграл в гостях со счетом 2:0

В прошлом сезоне две игры выиграл «Лос-Анджелес» (3:1, 3:0), а еще одну сыграл вничью (0:0)

В позапрошлом сезоне также выиграл в гостях «Лос-Анджелес» (2:1) и еще раз сыграл вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лос-Анджелеса» дают 1,45, а на «Спортинг Канзас-Сити» - 6,30, ничью букмекеры оценивают в 5,0.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,77, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,05.

Прогноз: многое будет зависеть, от того, в каком составе подойдет «Лос-Анджелес» к этой игре. Через неделю команде предстоит старт в клубном чемпионате мира и игра против «Челси», поэтому будет многое зависеть от Черундоло выпустит ли он сильнейших или появится смешанный состав. Гости прибавили в последнее время, а их матчи получаются зрелищными. Думаем, и тут игра должна получиться яркой и результативной, все-таки тренд в МЛС на голы.

Основная ставка: тотал больше 3,5 за 2,05.

Прогноз: можно рискнуть и заиграть ничейный исход за отличный коэффициент, все-таки хозяева будут уже мыслями на другом турнире.

Дополнительная ставка: ничья за 5,0.