Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити. Ставка (к. 2.05) и прогноз американскую МЛС на 9 июня 2025 года

Лос-Анджелес
Спортинг Канзас Сити
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: сейчас «Лос-Анджелес» идет шестым на «Западе» с 23 очками после 15 матчей.
Последние матчи: в плей-ин Клубного чемпионата мира «Лос-Анджелес» в напряженной борьбе победил мексиканскую «Америку» в овертайме со счетом 2:1. Игра получилась очень сложной, «Лос-Анджелес» пропустил первым в середине второго тайма, но за минуту до конца основного времени отыгрался после удара Игора Жезуса, а в овертайме Буанга принес победу.
Лос-Анджелес — Спортинг Канзас Сити: коэффициенты букмекеров
Ранее была ничья с «Монреалем» (2:2) в гостях в чемпионате и разгром «Сиэтла» (4:0).
Не сыграют: травмированы — Деллавале (з), Ундер (п).
Состояние команды: уже третий сезон командой успешно руководит бывший защитник сборной США Стивен Черундоло. У «Лос-Анджелеса» традиционно большой бюджет и серьезные цели в каждом турнире. Самыми известными футболистами в его составе являются вратарь Уго Льорис, Денис Буанга, известный по игре в Лиге 1 и турок Дженгиз Ундер.
«Спортинг Канзас-Сити»
Турнирное положение: пока «Спортинг Канзас-Сити» идет 12-м в Западной конференции с 16 очками.
Последние матчи: матч против «Хьюстона» завершился гостевой победой для «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 3:1. Несмотря на первый пропущенный мяч, команда Магомеда-Шапи Сулеманова (появился на поле во втором тайме) быстро пришла в себя и сравняла счет еще до перерыва, а затем смогла поразить ворота соперника еще дважды. Дубль у лидера атаки Йовельича, еще один гол у Муньоса.
До этого была ничья с «Нью-Ингленд Революшн» (3:3) и «Сан-Диего» (0:0).
Не сыграют: травмирован — Володер (з).
Состояние команды: начало сезона для «Спортинг Канзас-Сити» сложилось очень неудачно, команда шла в числе явных аутсайдеров, и в отставку был отправлен прежний тренерский штаб. Сейчас команду возглавляет Керри Заваньин, который смог немного выправить ситуацию и немного улучшить положение в таблице. Российский хавбек Сулейманов пока имеет 5 (1+4) очков за 16 матчей.
Статистика для ставок
- В этом году «Лос-Анджелес» выиграл в гостях со счетом 2:0
- В прошлом сезоне две игры выиграл «Лос-Анджелес» (3:1, 3:0), а еще одну сыграл вничью (0:0)
- В позапрошлом сезоне также выиграл в гостях «Лос-Анджелес» (2:1) и еще раз сыграл вничью (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Лос-Анджелеса» дают 1,45, а на «Спортинг Канзас-Сити» - 6,30, ничью букмекеры оценивают в 5,0.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,77, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,05.
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Прогноз: многое будет зависеть, от того, в каком составе подойдет «Лос-Анджелес» к этой игре. Через неделю команде предстоит старт в клубном чемпионате мира и игра против «Челси», поэтому будет многое зависеть от Черундоло выпустит ли он сильнейших или появится смешанный состав. Гости прибавили в последнее время, а их матчи получаются зрелищными. Думаем, и тут игра должна получиться яркой и результативной, все-таки тренд в МЛС на голы.
Основная ставка: тотал больше 3,5 за 2,05.
Прогноз: можно рискнуть и заиграть ничейный исход за отличный коэффициент, все-таки хозяева будут уже мыслями на другом турнире.
Дополнительная ставка: ничья за 5,0.