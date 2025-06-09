Экваториальная Гвинея — Камерун. Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июня 2025 года

9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Экваториальная Гвинея и Камерун. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Экваториальная Гвинея — Камерун, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Экваториальная Гвинея

Турнирное положение: Экваторогвинейцы смотрятся не столь выгодно. Команда нынче занимает 4 место в отборочной группе на Мундиаль.

При этом Экваториальная Гвинея в 6 сыгранных поединках набрала 7 очков. Вот только команде крайне сложно даются поединки с крепкими соперниками.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Экваторогвинейцы уступили Гамбии (1:2).

При этом чуть ранее Экваториальная Гвинея подписала мировую с Намибией (1:1). А вот поединок с Сан-Томе и Принсипи вышел победным (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Экваториальная Гвинея добыла 1 победу. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Экваторогвинейцы имеют весьма скромный по именам подбор игроков. При этом команда способна выдать отдельный качественный поединок.

При этом Экваториальная Гвинея трижды противостояла Камеруну. Причем из трех очных поединков соперники по разу обменялись победами.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Экваторогвинейцы будут пытаться сдержать атаки столь сильного оппонента.

Камерун

Турнирное положение: Камерунцы не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем Камерун победил в двух своих последних поединках. А вот не проигрывает команда 3 матча кряду.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Камерунцы переиграли Уганду (3:0).

До того команда нанесла поражение Ливии (3:1). А еще чуть раньше она подписала мировую со сборной Эсватини (0:0).

Вообще же, Камерун в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе камерунцы прибавляют в плане результатов. Команда в трех последних матчах пропустила лишь однажды.

При этом Камерун имеет традиционно качественный подбор игроков. Да и последние победы не могли не окрылить.

Камерунцы в нынешнем календарном году еще не проигрывали. Да и в плане созидания команда явно способна прибавить.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Камерунцы не должны иметь проблем со скромным оппонентом.

Статистика для ставок

Камерун победил в 2 своих последних матчах

Экваторогвинейцы не побеждали в 2 последних поединках

Камерунцы не проигрывают 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Камерун — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 4.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.88 и 1.43.

Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Камерунцы выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа Камеруна в 1 тайме за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.88