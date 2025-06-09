Портленд Тимберс — Сент-Луис Сити. Ставка (к. 2.40) и прогноз на американскую МЛС на 9 июня 2025 года

Портленд Тимберс
Сент-Луис Сити
«Портленд Тимберс»
Турнирное положение: «Портленд Тимберс» находится на 5-й строчке в таблице. В активе команды 26 очков по итогам 16 встреч.
«Портленд Тимберс» одержал 7 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Разница мячей составляет 25-22.
Портленд Тимберс — Сент-Луис Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В пяти последних матчах «Портленд Тимберс» одержал одну победу. 29 мая команда на своем поле одолела «Колорадо Рэпидз» со счетом 2:1.
В мае-июне «Портленд Тимберс» потерпел два поражения.
Состояние команды: «Портленд Тимберс» находится в верхней части таблицы и не собирается сбавлять обороты. В последних матчах команда редко теряет очки.
На своем поле «Портленд Тимберс» давно не уступал в МЛС. Беспроигрышная серия клуба в родных стенах составляет 7 матчей.
В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом «Портленд Тимберс». Команда удачно играет дома и наверняка завоюет очки.
«Сент-Луис Сити»
Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» располагается на предпоследней, 14-й строчке в таблице.
В активе клуба 14 набранных очков по итогам 16 встреч. «Сент-Луис Сити» добился трех побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений. Команда забила 13 голов и пропустила 21 мяч.
Последние матчи: «Сент-Луис Сити» с 18 по 25 мая потерпел три поражения кряду. Болельщики были расстроены такими неудачными результатами.
Печальную серию удалось прервать 31 мая. «Сент-Луис Сити» дома одолел «Сан-Хосе» со счетом 2:1.
Состояние команды: У «Сент-Луис Сити» сложная ситуация. Команда часто теряет очки и находится на предпоследнем месте в таблице.
В нынешнем сезоне МЛС «Сент-Луис Сити» в гостях выиграл лишь одну встречу. 10 марта клуб в гостях разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 3:0. Затем в семи выездных встречах кряду «Сент-Луис Сити» ни разу не победил.
Последний матч между командами состоялся 25 августа 2024 года. Выявить сильнейшего не удалось. «Портленд Тимберс» и «Сент-Луис Сити» сыграли вничью 4:4.
Статистика для ставок
- В пяти последних матчах «Портленд Тимберс» одержал одну победу
- В нынешнем сезоне МЛС «Сент-Луис Сити» в гостях выиграл лишь одну встречу
- 25 августа 2024 года команды сыграли вничью 4:4
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Портленд Тимберс» дают 1.75, а на «Сент-Луис Сити» — 4.30, ничью букмекеры оценивают в 3.95.
Тотал меньше 2,5 идет за 2.40, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.50.
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Прогноз: «Портленд Тимберс» является фаворитом предстоящего матча. Команда удачно проводит домашние встречи. Скорее всего, хозяева возьмут три очка.
Ставка: победа «Портленд Тимберс» за 1.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды будут внимательно играть в обороне и не забьют за 90 минут больше двух мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.40.