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    Портленд Тимберс — Сент-Луис Сити. Ставка (к. 2.40) и прогноз на американскую МЛС на 9 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд Тимберс» — «Сент-Луис Сити»
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    «Портленд Тимберс»
    9 июня в регулярном чемпионате американской МЛС по футболу сыграют «Портленд Тимберс» и «Сент-Луис Сити». Начало встречи — в 2:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд Тимберс» — «Сент-Луис Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 09 Июня 2025 года

    Портленд Тимберс

  • Портленд
    •  Портленд Тимберс 02:00 Сент-Луис Сити

    Сент-Луис Сити

  • США. MLS
    •

    «Портленд Тимберс»

    Турнирное положение: «Портленд Тимберс» находится на 5-й строчке в таблице. В активе команды 26 очков по итогам 16 встреч.

    «Портленд Тимберс» одержал 7 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. Разница мячей составляет 25-22.

    Портленд Тимберс — Сент-Луис Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Портленд Тимберс» одержал одну победу. 29 мая команда на своем поле одолела «Колорадо Рэпидз» со счетом 2:1.

    В мае-июне «Портленд Тимберс» потерпел два поражения.

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    • Состояние команды: «Портленд Тимберс» находится в верхней части таблицы и не собирается сбавлять обороты. В последних матчах команда редко теряет очки.

    На своем поле «Портленд Тимберс» давно не уступал в МЛС. Беспроигрышная серия клуба в родных стенах составляет 7 матчей.

    В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом «Портленд Тимберс». Команда удачно играет дома и наверняка завоюет очки.

    «Сент-Луис Сити»

    Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» располагается на предпоследней, 14-й строчке в таблице.

    В активе клуба 14 набранных очков по итогам 16 встреч. «Сент-Луис Сити» добился трех побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений. Команда забила 13 голов и пропустила 21 мяч.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Сент-Луис Сити» с 18 по 25 мая потерпел три поражения кряду. Болельщики были расстроены такими неудачными результатами.

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    Печальную серию удалось прервать 31 мая. «Сент-Луис Сити» дома одолел «Сан-Хосе» со счетом 2:1.

    Состояние команды: У «Сент-Луис Сити» сложная ситуация. Команда часто теряет очки и находится на предпоследнем месте в таблице.

    В нынешнем сезоне МЛС «Сент-Луис Сити» в гостях выиграл лишь одну встречу. 10 марта клуб в гостях разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 3:0. Затем в семи выездных встречах кряду «Сент-Луис Сити» ни разу не победил.

    Последний матч между командами состоялся 25 августа 2024 года. Выявить сильнейшего не удалось. «Портленд Тимберс» и «Сент-Луис Сити» сыграли вничью 4:4.

    Статистика для ставок

    • В пяти последних матчах «Портленд Тимберс» одержал одну победу

    • В нынешнем сезоне МЛС «Сент-Луис Сити» в гостях выиграл лишь одну встречу

    • 25 августа 2024 года команды сыграли вничью 4:4

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Портленд Тимберс» дают 1.75, а на «Сент-Луис Сити» — 4.30, ничью букмекеры оценивают в 3.95.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2.40, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.50.

    Прогноз: «Портленд Тимберс» является фаворитом предстоящего матча. Команда удачно проводит домашние встречи. Скорее всего, хозяева возьмут три очка.

    Ставка: победа «Портленд Тимберс» за 1.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды будут внимательно играть в обороне и не забьют за 90 минут больше двух мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Портленд Тимберс — Сент-Луис Сити?

    Матч Портленд Тимберс — Сент-Луис Сити состоится 09 июня 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Портленд Тимберс — Сент-Луис Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Портленд Тимберс — Сент-Луис Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Портленд Тимберс — Сент-Луис Сити?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Портленд Тимберс — Сент-Луис Сити?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Портленд Тимберс» дают 1.75, а на «Сент-Луис Сити» — 4.30, ничью букмекеры оценивают в 3.95.

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