Боржеш — Басаваредди. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 9 июня 2025 года

Португалец Нуну Боржеш сыграет против американца Нишеша Басаваредди в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 9 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Басаваредди, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Боржеш

Нуну в прошлом году не выиграл ни одного матча на траве.

В 2024-м португалец не прошел первую круг в Галле, на Мальорке и на Уимблдоне.

При этом 28-летний Боржеш впервые сыграл на этом покрытии в 2022 году.

Прогнозы на теннис

В общем, сейчас вряд ли уместно обращать внимание на результаты Боржена на харде и грунте. Там он играет значительно лучше, но в контексте предстоящей серии турниров это не имеет никакого значения.

Басаваредди

Нишеш тем временем еще ни разу не играл на траве. Матч против Боржеша будет дебютным для него на этом покрытии.

В конце прошлого года американец был одним из участников молодежного итогового турнира, а начале 2025-го провел несколько ярких матчей на харде.

На Открытом чемпионате Австралии Басаваредди проиграл в первом круге Новаку Джоковичу, но при этом ему удалось взять сет в матче против лучшего в истории.

Лучшим результатом 20-летнего теннисиста пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в Окленде.

На грунте Басаваредди выступал значительно хуже, выиграв только три матча из десяти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.28, победу Басаваредди букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: это явно не тот случай, когда можно спокойно ставить на фаворита. Вполне вероятно, что американец удивит португальского теннисиста. Оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.