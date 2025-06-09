Боржеш — Басаваредди. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 9 июня 2025 года

Нуну Боржес
Nishesh Basavareddy
Боржеш
Нуну в прошлом году не выиграл ни одного матча на траве.
В 2024-м португалец не прошел первую круг в Галле, на Мальорке и на Уимблдоне.
При этом 28-летний Боржеш впервые сыграл на этом покрытии в 2022 году.
В общем, сейчас вряд ли уместно обращать внимание на результаты Боржена на харде и грунте. Там он играет значительно лучше, но в контексте предстоящей серии турниров это не имеет никакого значения.
Басаваредди
Нишеш тем временем еще ни разу не играл на траве. Матч против Боржеша будет дебютным для него на этом покрытии.
В конце прошлого года американец был одним из участников молодежного итогового турнира, а начале 2025-го провел несколько ярких матчей на харде.
На Открытом чемпионате Австралии Басаваредди проиграл в первом круге Новаку Джоковичу, но при этом ему удалось взять сет в матче против лучшего в истории.
Лучшим результатом 20-летнего теннисиста пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в Окленде.
На грунте Басаваредди выступал значительно хуже, выиграв только три матча из десяти.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.28, победу Басаваредди букмекеры предлагают за 3.68.
Прогноз: это явно не тот случай, когда можно спокойно ставить на фаворита. Вполне вероятно, что американец удивит португальского теннисиста. Оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода встречи.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.