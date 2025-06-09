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    Боржеш легко обыграет Басаваредди?

    Боржеш — Басаваредди. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 9 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Боржеш — Басаваредди
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    Нуну Боржеш
    Португалец Нуну Боржеш сыграет против американца Нишеша Басаваредди в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 9 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Басаваредди, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 09 Июня 2025 года

    Нуну Боржес

  • Португалия
    •  Нуну Боржес 11:00 Nishesh Basavareddy

    Nishesh Basavareddy

  • Хертогенбосх. Мужчины
    •

    Боржеш

    Нуну в прошлом году не выиграл ни одного матча на траве.

    В 2024-м португалец не прошел первую круг в Галле, на Мальорке и на Уимблдоне.

    При этом 28-летний Боржеш впервые сыграл на этом покрытии в 2022 году.

    Прогнозы на теннис

    В общем, сейчас вряд ли уместно обращать внимание на результаты Боржена на харде и грунте. Там он играет значительно лучше, но в контексте предстоящей серии турниров это не имеет никакого значения.

    Басаваредди

    Нишеш тем временем еще ни разу не играл на траве. Матч против Боржеша будет дебютным для него на этом покрытии.

    В конце прошлого года американец был одним из участников молодежного итогового турнира, а начале 2025-го провел несколько ярких матчей на харде.

    На Открытом чемпионате Австралии Басаваредди проиграл в первом круге Новаку Джоковичу, но при этом ему удалось взять сет в матче против лучшего в истории.

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    Лучшим результатом 20-летнего теннисиста пока остается выход в полуфинал турнира ATP 250 в Окленде.

    На грунте Басаваредди выступал значительно хуже, выиграв только три матча из десяти.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.28, победу Басаваредди букмекеры предлагают за 3.68.

    Прогноз: это явно не тот случай, когда можно спокойно ставить на фаворита. Вполне вероятно, что американец удивит португальского теннисиста. Оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боржеш — Басаваредди?

    Матч Боржеш — Басаваредди состоится 09 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Боржеш — Басаваредди?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боржеш — Басаваредди?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боржеш — Басаваредди?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боржеш — Басаваредди?

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.28, победу Басаваредди букмекеры предлагают за 3.68.

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    Боржеш — Басаваредди: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 09.06.202512:00. Боржеш легко обыграет Басаваредди?
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