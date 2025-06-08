Португалия — Испания. Дерзкая ставка (к. 9.00) и прогноз на футбол, Лига наций, 8 июня 2025 года

Португалия
Испания
Португалия
Турнирное положение: Португальцы уверенно прошли групповой этап Лиги наций. Команда финишировала на 1 месте в своем квартете.
При этом Португалия в 6 поединках набрала 14 очков. Команда настреляла 13 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Португалия — Испания: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Португальцы переиграли Германию (2:1).
До того команда уверенно разделалась с Данией (5:2). А вот первый поединок с датчанами завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 последних матчах Португалия победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Португальцы победили в 2 своих последних матчах. А вот в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.
Поединки с Испанией для команды традиционно складываются неудачно. В пяти последних очных встречах Португалия уступила 1 раз при 4 паритетах.
И уж совсем очевидно, что португальцы будут активно атаковать. Да и опытнейший Криштиану Роналду уж точно проявит себя максимально выгодно.
Испания
Турнирное положение: Испанцы в нынешней Лиге наций выглядят превосходно. Команда заняла 1 место в своей группе.
Причем Испания в 6 поединках набрала 16 очков. А вот забила команда 13 мячей при 4 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Испанцы в перестрелке одолели Францию (5:4).
А вот до того команда в серии пенальти одолела Нидерланды. Зато чуть раньше она подписала мировую с теми голландцами (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Испания добыла 3 виктории. В них игроки команды забили 15 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Испанцы мотивированы побороться за победу в Лиге наций. Вот только оборона команды частенько допускает простейшие ошибки.
При этом Испания уже почти 15 лет не пропускала от португальцев. Более того, до последней виктории испанцев соперники 5 раз кряду подписывали мировую.
Вот только пропускали испанцы в 5 своих последних матчах. Зато феерит Ламин Ямаль, дважды отличившийся в полуфинальном матче.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. При том, что испанцы потенциально способны прибавить в плане реализации.
Статистика для ставок
- Испанцы уже почти 15 лет не проигрывают португальцам
- Португалия победила в 2 своих последних матчах
- Испания до последней виктории дважды кряду сыграла вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
- 2.50Финляндия — Нидерланды: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.20Албания — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.55Португалия — Испания: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Испанцы выглядят монолитнее оппонента, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.
Обе команды вполне преуспевают в плане реализации, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.
Ставка: ТБ 5.5 за 9.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более шести мячей.
Ставка: ТБ 6.5 за 19.00