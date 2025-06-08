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    Португалия и Испания устроят голевую феерию

    Португалия — Испания. Дерзкая ставка (к. 9.00) и прогноз на футбол, Лига наций, 8 июня 2025 года

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    Криштиану Роналду
    8 июня в финале Лиги наций УЕФА по футболу сыграют Португалия и Испания. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Португалия — Испания, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. Финал 08 Июня 2025 года

    Португалия

  • Лиссабон
    •  Португалия 22:00 Испания

    Испания

  • Мадрид
    •

    Португалия

    Турнирное положение: Португальцы уверенно прошли групповой этап Лиги наций. Команда финишировала на 1 месте в своем квартете.

    При этом Португалия в 6 поединках набрала 14 очков. Команда настреляла 13 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Португалия — Испания: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Португальцы переиграли Германию (2:1).

    До того команда уверенно разделалась с Данией (5:2). А вот первый поединок с датчанами завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 последних матчах Португалия победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Португальцы победили в 2 своих последних матчах. А вот в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.

    Поединки с Испанией для команды традиционно складываются неудачно. В пяти последних очных встречах Португалия уступила 1 раз при 4 паритетах.

    И уж совсем очевидно, что португальцы будут активно атаковать. Да и опытнейший Криштиану Роналду уж точно проявит себя максимально выгодно.

    Испания

    Турнирное положение: Испанцы в нынешней Лиге наций выглядят превосходно. Команда заняла 1 место в своей группе.

    Причем Испания в 6 поединках набрала 16 очков. А вот забила команда 13 мячей при 4 пропущенных в собственные ворота.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Испанцы в перестрелке одолели Францию (5:4).

    А вот до того команда в серии пенальти одолела Нидерланды. Зато чуть раньше она подписала мировую с теми голландцами (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Испания добыла 3 виктории. В них игроки команды забили 15 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Испанцы мотивированы побороться за победу в Лиге наций. Вот только оборона команды частенько допускает простейшие ошибки.

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    При этом Испания уже почти 15 лет не пропускала от португальцев. Более того, до последней виктории испанцев соперники 5 раз кряду подписывали мировую.

    Вот только пропускали испанцы в 5 своих последних матчах. Зато феерит Ламин Ямаль, дважды отличившийся в полуфинальном матче.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. При том, что испанцы потенциально способны прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Испанцы уже почти 15 лет не проигрывают португальцам

    • Португалия победила в 2 своих последних матчах

    • Испания до последней виктории дважды кряду сыграла вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Испанцы выглядят монолитнее оппонента, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.

    Обе команды вполне преуспевают в плане реализации, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 5.5 за 9.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более шести мячей.

    Ставка: ТБ 6.5 за 19.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Португалия — Испания?

    Матч Португалия — Испания состоится 08 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига наций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Португалия — Испания?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 5.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Португалия — Испания?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 5.5» с коэффициентом у букмекеров 9.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия — Испания?

    Смотреть матч турнира Лига наций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Португалия — Испания?

    Коэффициенты букмекеров: Испания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.90.

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