Португалия — Испания. Дерзкая ставка (к. 9.00) и прогноз на футбол, Лига наций, 8 июня 2025 года

8 июня в финале Лиги наций УЕФА по футболу сыграют Португалия и Испания. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Португалия — Испания, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Португалия

Турнирное положение: Португальцы уверенно прошли групповой этап Лиги наций. Команда финишировала на 1 месте в своем квартете.

При этом Португалия в 6 поединках набрала 14 очков. Команда настреляла 13 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Португальцы переиграли Германию (2:1).

До того команда уверенно разделалась с Данией (5:2). А вот первый поединок с датчанами завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 последних матчах Португалия победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Португальцы победили в 2 своих последних матчах. А вот в кадровом плане у команды фактически полная идиллия.

Поединки с Испанией для команды традиционно складываются неудачно. В пяти последних очных встречах Португалия уступила 1 раз при 4 паритетах.

И уж совсем очевидно, что португальцы будут активно атаковать. Да и опытнейший Криштиану Роналду уж точно проявит себя максимально выгодно.

Испания

Турнирное положение: Испанцы в нынешней Лиге наций выглядят превосходно. Команда заняла 1 место в своей группе.

Причем Испания в 6 поединках набрала 16 очков. А вот забила команда 13 мячей при 4 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Испанцы в перестрелке одолели Францию (5:4).

А вот до того команда в серии пенальти одолела Нидерланды. Зато чуть раньше она подписала мировую с теми голландцами (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Испания добыла 3 виктории. В них игроки команды забили 15 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Испанцы мотивированы побороться за победу в Лиге наций. Вот только оборона команды частенько допускает простейшие ошибки.

При этом Испания уже почти 15 лет не пропускала от португальцев. Более того, до последней виктории испанцев соперники 5 раз кряду подписывали мировую.

Вот только пропускали испанцы в 5 своих последних матчах. Зато феерит Ламин Ямаль, дважды отличившийся в полуфинальном матче.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. При том, что испанцы потенциально способны прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

Испанцы уже почти 15 лет не проигрывают португальцам

Португалия победила в 2 своих последних матчах

Испания до последней виктории дважды кряду сыграла вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Испанцы выглядят монолитнее оппонента, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.

Обе команды вполне преуспевают в плане реализации, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 5.5 за 9.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более шести мячей.

Ставка: ТБ 6.5 за 19.00