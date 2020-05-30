«Хольштайн Киль» — «Арминия». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Второй Бундеслиги 30 мая 2020 года

В субботу, 30 мая, «Хольштайн Киль» на своем поле сыграет с «Арминией» в 29-м туре второй немецкой Бундеслиги. Начало игры — в 14:00 по мск. Прогноз на «Хольштайн Киль» — «Арминия».

«Хольштайн Киль»

«Хольштайн Киль» после 28 проведенных матчей с 38 набранными очками разместился на шестой позиции в турнирной таблице второй Бундеслиги.

Первый поединок после возобновления первенства принес «аистам» мировой исход с соседом по турнирке «Ян Регенсбург» (2:2), где они упустили победу на последней минуте матча.

В следующем поединке они в родных стенах одолели претендента на повышение в классе «Штутгарт» со счетом 3:2, а несколько дней назад потерпели поражение от «Бохума» (1:2) на выезде.

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13 домашних встреч текущего чемпионата принесли команде всего четыре победных результата, пять раз она сыграла вничью и четыре встречи проиграла, разница мячей — 18:19.

«Арминия»

«Арминия» — лидер второй Бундеслиги. В 27 поединках команда из Билефелда набрала 53 балл и опережает ближайшего преследователя на семь пунктов.

После рестарта первенства «синие» провели два поединка, завершив их оба мировыми исходами. Сперва они в родных стенах не смогли одолеть «Оснабрюк» (1:1), после чего в гостях поделили очки с «Гамбургом» — 0:0.

Отметим, что у коллектива на данный момент 9-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате,три последних из которых они свели вничью.

«Арминия» в этом сезоне удачно проводит выездные встречи, проиграв только раз за 14 матчей. Еще команда одержала восемь викторий и пять раз играла вничью, разница мячей — 28:13.

В первом круге «Арминия» на своем поле обыграла «Хольштайн Киль» (2:1), в прошлом билефельдцы победили дважды: 1:0 — дома и 2:1 — на выезде.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Арминии» — 2.60, победа «Хольштайн Киль» — 2.70, ничья — 3.40.

Хотя у «Хольштайна» и все хорошо с результативностью, но лидеру первенства ему будет забить более одного гола очень трудно. Наши прогноз и ставка: «Хольштайн Киль» забьет менее 1,5 гола. 0