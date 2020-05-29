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    Возьмет ли «Шленск» реванш у «Ракува»?

    «Шленск» — «Ракув». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Польши по футболу 29 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Шленск» — «Ракув»
    Пшемыслав Плахета
    В пятницу, 27 мая, «Шленск» в Вроцлаве на Городском стадионе сыграет с «Ракувом» в 27-м туре чемпионата Польши по футболу. Начало — в 19:00 по мск. Прогноз на «Шленск» — «Ракув».

    «Шленск»

    «Шленск» после 26 туров находится на четвертой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 42 балла, уступая второй позиции всего лишь один пункт.

    Перед уходом на незапланированный отдых клуб из Вроцлава в последних четырех проведенных играх чередовал выездные поражения с домашними выигрышными результатами.

    Фиаско состоялись от «Заглембе» (1:3) и «Ягеллонии» (0:1) в своей последней сыгранной встрече, одолеть удалось «Гурник Забже» и «Корону Кельце» (по 2:1).

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    • В родных стенах «военные» в этом чемпионате играют удачно, проиграв только раз за 13 матчей, семь встреч выиграли и пять раз сыграли вничью, разница мячей — 24:19.

    «Ракув»

    «Ракув» после 26 проведенных матчей набрал 36 зачетных пунктов, с которыми расположился на девятой позиции в турнирной таблице, проигрывая топ-8 всего лишь один балл.

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  • Вчера

    • У клуб из Ченстоховы на данный момент 3-матчевая беспроигрышная серия, где две встречи были выигрышными и в одной игре он поделил очки с оппонентом.

    Сперва по 2:0 удалось одолеть в родных стенах «Пяст» и на выезде «Вислу Плоцк», а в своем последнем проведенном поединке «красно-синие» расписали мировую с «Погонь Щецин» (0:0) на своей территории.

    Все прогнозы на футбол

    В 13 выездных матчах текущего чемпионата «Ракув» добыл четыре победных результата, раз сыграл вничью и восемь встреч проиграл, разница забитых и пропущенных — 14:23.

    В первом круге «Ракув» на своем поле переиграл «Шленск» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шленска» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Ракува» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.45.

    На своей арене «Шленску» вполне по силам одолеть любого соперника. Так что ставим в этом матче на победу хозяев, которые к тому же будут стремиться взять реванш за поражение в первом круге. 0

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