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    «Челси» дома обыграет «МЮ», «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» обменяются голами

    Экспресс дня 16 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Унаи Эмери
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии и Беларуси На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Астон Вилла» идет на шестом месте в таблице чемпионата Англии. У команды 63 набранных очка. Ранее «Астон Вилла» одержала 18 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

    В мае «Астон Вилла» провела два матча и оба раза победила. До этого команда одолела «Фулхэм» и «Борнмут». В этих встречах подопечные Унаи Эмери дважды забили и ни разу не пропустили.

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    • «Тоттенхэм» готовится к финалу Лиги Европы. В АПЛ команда просто доигрывает сезон. На данный момент «шпоры» занимают рекордно низкое 17-е место в таблице. Набрано 38 очков в 36 встречах.

    В текущем месяце «Тоттенхэм» провел четыре матча. Клуб уступил лишь в одной встрече. 11 мая лондонцы на своем поле проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 0:2.

    Ставка: Обе забьют за 1.61.

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Челси» ранее завоевал путевку в финал Лиги конференций. В решающей встрече команда сразится с «Бетисом». В АПЛ синие на данный момент идут на 5-й строчке. Набрано 63 очка в 36 играх.

    В последних десяти матчах у «Челси» два поражения. Ранее 11 мая лондонцы неудачно съездили в Ньюкасл. Столичный клуб уступил «сорокам» со счетом 0:2.

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    «Манчестер Юнайтед» располагается на 16-й позиции. У команды 39 очков по итогам 36 матчей. До этого «МЮ» одержал 10 побед, 9 раз сыграл вничью и проиграл 17 встреч.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Букмекеры совершенно не верят в гостей. У «Манчестер Юнайтед» в АПЛ нет мотивации. Клуб целиком и полностью сосредоточен на подготовке к матчу с «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы. Скорее всего, Рубен Аморим отправит в Лондон ближайший резерв.

    Ставка: Победа «МЮ» с форой (+1.5) за 1.71.

    «Гомель» — «Нафтан»

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    «Гомель» в таблице чемпионата Беларуси находится на 11-м месте. Клуб набрал 9 очков в восьми встречах. У «Гомеля» к текущему моменту 2 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

    В мае «Гомель» ни разу не проиграл. Ранее команда разошлась миром с «Ислочью» (0:0). Также была гостевая победа над «Молодечно» со счетом 1:0.

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    • «Нафтан» в таблице чемпионата Беларуси находится в топ-10. У команды 10 набранных очков. На данный момент «Нафтан» опережает «Гомель» на один балл.

    «Нафтан» очень давно не побеждал «Гомель». Последний раз это было в 2015 году. В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом «Гомель». Смогут ли хозяева завоевать три очка?

    Ставка: «Нафтан» не проиграет за 2.10.

    Общий коэффициент — 5.78.

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    Экспресс дня 16 мая: прогноз и ставка за 5.78, статистика, коэффициенты матча 16.05.202522:15. «Челси» дома обыграет «МЮ», «Астон Вилла» и «Тоттенхэм» обменяются голами
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