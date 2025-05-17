Нью-Йорк — Бостон. Ставка (к. 2.20) и прогноз на матч плей-офф НБА, 17 мая 2025 года

«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Шансы на проход «Нью-Йорка» в финал конференции заметно выросли с травмой Тэйтума, но это не дает гарантии, что «Никс» смогут ими воспользоваться.
Последние матчи: Когда для «Нью-Йорка» сложилась самая комфортная ситуация, чтобы обыграть соперника и готовиться к финалу, то «Никс» не смогли продемонстрировать ничего вразумительного на паркете.
Травмированные игроки: За «Нью-Йорк» могут играть все сильнейшие, и Тибодо вместе с поклонниками команды этому несказанно рад.
Общий тонус клуба: Если «Никс» не смогут завершить серию на домашнем паркете, то винить в этом смогут только себя.
«Бостон»
Турнирное положение: Когда обстоятельства прижали «Бостон», клуб заиграл так, как ещё не делал этого в текущей серии.
Последние матчи: Без одного из лидеров на площадке «Бостон» выдал отличный перформанс в пятой игре серии и забрал матч у себя с огромной разницей в счете.
Травмированные игроки: Медицинский персонал «Бостона» даже Хаузера поставил на ноги, но потерял на длительный срок Тэйтума.
Общий тонус клуба: Гостям отступать некуда, поэтому чтобы продлить серию на ещё один матч им нужно непременно побеждать.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» за четыре последних домашних поединка смог победить только раз
- У «Бостона» за три послендих гостевых матча две победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.72, а на победу «Бостона» — 2.20.
Прогноз: «Бостон» сделает все возможное, чтобы перевести игру в седьмой матч.
Альтернативный прогноз: Много очков ждать не стоит, поскольку слишком высока цена проигрыша.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.20.
Альтернативная ставка: ТМ 206 с коэффициентом 2.19.