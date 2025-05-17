Нью-Йорк — Бостон. Ставка (к. 2.20) и прогноз на матч плей-офф НБА, 17 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 17 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Бостон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Шансы на проход «Нью-Йорка» в финал конференции заметно выросли с травмой Тэйтума, но это не дает гарантии, что «Никс» смогут ими воспользоваться.

Последние матчи: Когда для «Нью-Йорка» сложилась самая комфортная ситуация, чтобы обыграть соперника и готовиться к финалу, то «Никс» не смогли продемонстрировать ничего вразумительного на паркете.

Травмированные игроки: За «Нью-Йорк» могут играть все сильнейшие, и Тибодо вместе с поклонниками команды этому несказанно рад.

Общий тонус клуба: Если «Никс» не смогут завершить серию на домашнем паркете, то винить в этом смогут только себя.

«Бостон»

Турнирное положение: Когда обстоятельства прижали «Бостон», клуб заиграл так, как ещё не делал этого в текущей серии.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Без одного из лидеров на площадке «Бостон» выдал отличный перформанс в пятой игре серии и забрал матч у себя с огромной разницей в счете.

Травмированные игроки: Медицинский персонал «Бостона» даже Хаузера поставил на ноги, но потерял на длительный срок Тэйтума.

Общий тонус клуба: Гостям отступать некуда, поэтому чтобы продлить серию на ещё один матч им нужно непременно побеждать.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» за четыре последних домашних поединка смог победить только раз

У «Бостона» за три послендих гостевых матча две победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.72, а на победу «Бостона» — 2.20.

Прогноз: «Бостон» сделает все возможное, чтобы перевести игру в седьмой матч.

Альтернативный прогноз: Много очков ждать не стоит, поскольку слишком высока цена проигрыша.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.20.

Альтернативная ставка: ТМ 206 с коэффициентом 2.19.