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    «Никс» смогут закрыть серию на домашнем паркете?

    Нью-Йорк — Бостон. Ставка (к. 2.20) и прогноз на матч плей-офф НБА, 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Бостон»
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    «Нью-Йорк»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 17 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Бостон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Шансы на проход «Нью-Йорка» в финал конференции заметно выросли с травмой Тэйтума, но это не дает гарантии, что «Никс» смогут ими воспользоваться.

    Последние матчи: Когда для «Нью-Йорка» сложилась самая комфортная ситуация, чтобы обыграть соперника и готовиться к финалу, то «Никс» не смогли продемонстрировать ничего вразумительного на паркете.

    Травмированные игроки: За «Нью-Йорк» могут играть все сильнейшие, и Тибодо вместе с поклонниками команды этому несказанно рад.

    Общий тонус клуба: Если «Никс» не смогут завершить серию на домашнем паркете, то винить в этом смогут только себя.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Когда обстоятельства прижали «Бостон», клуб заиграл так, как ещё не делал этого в текущей серии.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Без одного из лидеров на площадке «Бостон» выдал отличный перформанс в пятой игре серии и забрал матч у себя с огромной разницей в счете.

    Травмированные игроки: Медицинский персонал «Бостона» даже Хаузера поставил на ноги, но потерял на длительный срок Тэйтума.

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    Общий тонус клуба: Гостям отступать некуда, поэтому чтобы продлить серию на ещё один матч им нужно непременно побеждать.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» за четыре последних домашних поединка смог победить только раз

    • У «Бостона» за три послендих гостевых матча две победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.72, а на победу «Бостона» — 2.20.

    Прогноз: «Бостон» сделает все возможное, чтобы перевести игру в седьмой матч.

    Альтернативный прогноз: Много очков ждать не стоит, поскольку слишком высока цена проигрыша.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.20.

    Альтернативная ставка: ТМ 206 с коэффициентом 2.19.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нью-Йорк — Бостон?

    Матч Нью-Йорк — Бостон состоится 17 мая 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нью-Йорк — Бостон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нью-Йорк — Бостон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк — Бостон?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нью-Йорк — Бостон?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 1.72, а на победу «Бостона» — 2.20.

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