Челси — Манчестер Юнайтед: ставка за 2.15 и прогноз на матч АПЛ

16 мая в 37-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: лондонская команда борется за попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

«Синие» сейчас имеют в своем активе 63 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.

В 36 матчах лондонцы забили 62 мяча, а пропустили всего 43.

Последние матчи: в прошлом туре «львы» на выезде уступили «Ньюкаслу» (0:2).

До этого же коллектив из Лондона смог пробиться в финал Лиги конференций, переиграв «Юргорден» (4:1, 1:0).

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Пенсионеры» перед этим также обыграли «Ливерпуль» (3:1), «Эвертон» (1:0) и «Фулхэм» (2:1).

Не сыграют: в лазарете пребывают Кристофер Нкунку, Датро Фофана, Уэсли Фофана и Марк Гиу.

Состояние команды: сейчас «Челси» нельзя расслабляться ни в чемпионате, ни в Лиге конференций. Подопечные Энцо Марески борются за попадание в зону Лиги чемпионов и пятерку сильнейших, а также им обязательно нужно выиграть в финале ЛК у «Бетиса». Только в таком случае сезон можно будет считать успешным.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: хуже сезона для «красных дьяволов» и представить сложно. Команда из Манчестера полностью его провалила.

Манчестерцы смогли набрать только 39 очков и идут шестнадцатыми в турнирной таблице.

Манчестерский коллектив смог 42 раза поразить ворота соперника, а пропустил в свои целых 53 мяча.

Последние матчи: в прошлых турах манкунианцы проиграли «Вест Хэму» (0:2) и «Брентфорду» (3:4).

До этого же подопечные Рубена Аморима сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1) и уступили «Вулверхэмптону» (0:1).

Также «Манчестер Юнайтед» смог пробиться в финал Лиги чемпионов, дважды переиграв «Атлетик» (3:0, 4:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Джошуа Зиркзее, Лисандро Мартинес, Маттейс Де Лигт и Диогу Далот.

Состояние команды: только победа в Лиге Европы может немного спасти сезон для «Манчестер Юнайтед». Если «красные» победят «Тоттенхэм», то в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

Сезон в АПЛ является крайне провальным, но уже было объявлено, что Рубен Аморим точно останется в команде на следующий сезон.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» не может победить на протяжении 7 матчей АПЛ

«Челси» выиграл 5 из последних 6 матчей во всех турнирах

в последней очной игре «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.30, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.47 и 2.70.

Прогноз: команды немного забивают в последнее время, поэтому могут не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 3 за 2.15.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» неплохо играет против сильных команд и вполне может не проиграть в этом матче.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» или ничья за 3.20.