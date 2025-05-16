Челси — Манчестер Юнайтед: ставка за 2.15 и прогноз на матч АПЛ

Челси
Манчестер Юнайтед
«Челси»
Турнирное положение: лондонская команда борется за попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.
«Синие» сейчас имеют в своем активе 63 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.
Челси — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров
В 36 матчах лондонцы забили 62 мяча, а пропустили всего 43.
Последние матчи: в прошлом туре «львы» на выезде уступили «Ньюкаслу» (0:2).
До этого же коллектив из Лондона смог пробиться в финал Лиги конференций, переиграв «Юргорден» (4:1, 1:0).
«Пенсионеры» перед этим также обыграли «Ливерпуль» (3:1), «Эвертон» (1:0) и «Фулхэм» (2:1).
Не сыграют: в лазарете пребывают Кристофер Нкунку, Датро Фофана, Уэсли Фофана и Марк Гиу.
Состояние команды: сейчас «Челси» нельзя расслабляться ни в чемпионате, ни в Лиге конференций. Подопечные Энцо Марески борются за попадание в зону Лиги чемпионов и пятерку сильнейших, а также им обязательно нужно выиграть в финале ЛК у «Бетиса». Только в таком случае сезон можно будет считать успешным.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: хуже сезона для «красных дьяволов» и представить сложно. Команда из Манчестера полностью его провалила.
Манчестерцы смогли набрать только 39 очков и идут шестнадцатыми в турнирной таблице.
Манчестерский коллектив смог 42 раза поразить ворота соперника, а пропустил в свои целых 53 мяча.
Последние матчи: в прошлых турах манкунианцы проиграли «Вест Хэму» (0:2) и «Брентфорду» (3:4).
До этого же подопечные Рубена Аморима сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1) и уступили «Вулверхэмптону» (0:1).
Также «Манчестер Юнайтед» смог пробиться в финал Лиги чемпионов, дважды переиграв «Атлетик» (3:0, 4:1).
Не сыграют: в лазарете находятся Джошуа Зиркзее, Лисандро Мартинес, Маттейс Де Лигт и Диогу Далот.
Состояние команды: только победа в Лиге Европы может немного спасти сезон для «Манчестер Юнайтед». Если «красные» победят «Тоттенхэм», то в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.
Сезон в АПЛ является крайне провальным, но уже было объявлено, что Рубен Аморим точно останется в команде на следующий сезон.
Статистика для ставок
- «Манчестер Юнайтед» не может победить на протяжении 7 матчей АПЛ
- «Челси» выиграл 5 из последних 6 матчей во всех турнирах
- в последней очной игре «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.30, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 7.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.47 и 2.70.
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- 1.90Осасуна — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: команды немного забивают в последнее время, поэтому могут не пробить тотал.
Ставка: тотал меньше 3 за 2.15.
Прогноз: «Манчестер Юнайтед» неплохо играет против сильных команд и вполне может не проиграть в этом матче.
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» или ничья за 3.20.