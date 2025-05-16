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    «Челси» и «Манчестер Юнайтед» много не забьют

    Челси — Манчестер Юнайтед: ставка за 2.15 и прогноз на матч АПЛ

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
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    Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)
    16 мая в 37-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Мая 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 22:15 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: лондонская команда борется за попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

    «Синие» сейчас имеют в своем активе 63 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.

    Челси — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    В 36 матчах лондонцы забили 62 мяча, а пропустили всего 43.

    Последние матчи: в прошлом туре «львы» на выезде уступили «Ньюкаслу» (0:2).

    До этого же коллектив из Лондона смог пробиться в финал Лиги конференций, переиграв «Юргорден» (4:1, 1:0).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Пенсионеры» перед этим также обыграли «Ливерпуль» (3:1), «Эвертон» (1:0) и «Фулхэм» (2:1).

    Не сыграют: в лазарете пребывают Кристофер Нкунку, Датро Фофана, Уэсли Фофана и Марк Гиу.

    Состояние команды: сейчас «Челси» нельзя расслабляться ни в чемпионате, ни в Лиге конференций. Подопечные Энцо Марески борются за попадание в зону Лиги чемпионов и пятерку сильнейших, а также им обязательно нужно выиграть в финале ЛК у «Бетиса». Только в таком случае сезон можно будет считать успешным.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: хуже сезона для «красных дьяволов» и представить сложно. Команда из Манчестера полностью его провалила.

    Манчестерцы смогли набрать только 39 очков и идут шестнадцатыми в турнирной таблице.

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    • Манчестерский коллектив смог 42 раза поразить ворота соперника, а пропустил в свои целых 53 мяча.

    Последние матчи: в прошлых турах манкунианцы проиграли «Вест Хэму» (0:2) и «Брентфорду» (3:4).

    До этого же подопечные Рубена Аморима сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1) и уступили «Вулверхэмптону» (0:1).

    Также «Манчестер Юнайтед» смог пробиться в финал Лиги чемпионов, дважды переиграв «Атлетик» (3:0, 4:1).

    Не сыграют: в лазарете находятся Джошуа Зиркзее, Лисандро Мартинес, Маттейс Де Лигт и Диогу Далот.

    Состояние команды: только победа в Лиге Европы может немного спасти сезон для «Манчестер Юнайтед». Если «красные» победят «Тоттенхэм», то в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

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    Сезон в АПЛ является крайне провальным, но уже было объявлено, что Рубен Аморим точно останется в команде на следующий сезон.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» не может победить на протяжении 7 матчей АПЛ

    • «Челси» выиграл 5 из последних 6 матчей во всех турнирах

    • в последней очной игре «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью со счетом 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.30, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 7.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.47 и 2.70.

    Прогноз: команды немного забивают в последнее время, поэтому могут не пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 3 за 2.15.

    Прогноз: «Манчестер Юнайтед» неплохо играет против сильных команд и вполне может не проиграть в этом матче.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» или ничья за 3.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Челси — Манчестер Юнайтед?

    Матч Челси — Манчестер Юнайтед состоится 16 мая 2025 года в 22:15 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал меньше 3.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Челси — Манчестер Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал меньше 3» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Челси — Манчестер Юнайтед?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Челси — Манчестер Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.30, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 7.90.

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    Челси — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 16.05.202522:15. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» много не забьют
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