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    Прервет ли «Шальке» серию поражений выездом в Дюссельдорф?

    «Фортуна» — «Шальке». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Бундеслиги 27 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фортуна» — «Шальке»
    «Шальке»
    В матче 28 тура чемпионата Германии «Фортуна» будет принимать «Шальке». Игра пройдет на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе 27 мая. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Фортуна» — «Шальке».

    «Фортуна»

    Последний раз клуб из Дюссельдорфа выигрывал в феврале. 22 числа подопечные Уве Реслера на выезде одержали верх над «Фрайбургом» (2:0).

    Затем «Фортуна» выдала серию из пяти ничьих. В чемпионате она дома устроила голевую перестрелку с «Гертой» (3:3), после чего вылетела из Кубка Германии, уступив по пенальти на выезде клубу «Саарбрюккен» (1:1, 6:7).

    Перед перерывом на карантин «Фортуна» на выезде обменялась голами с «Майнцем» (1:1). После возобновления сезона представители Дюссельдорфа дома разошлись миром с «Падерборном» (0:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последнем матче с «Кельном» на выезде, «Фортуна» вела со счетом 2:0 до 88-й минуты, после чего дважды пропустила, упустив победу — 2:2.

    После 27 туров Бундеслиги «Фортуна» с 24 очками идет на 16-м месте, в 3 очках от зоны вылета. Разница мячей 29-52, 11 голов забил Роувен Хеннингс. Матч из-за травмы пропустит нападающий Давид Ковнацки.

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    • В первом круге команды сыграли 3:3. В прошлом сезоне «Фортуна» в чемпионате проиграла дома 0:2 и победила на выезде 4:0, а в 1/8 финала Кубка проиграла в гостях 1:4.

    «Шальке»

    «Горняки» в последний раз побеждали в Бундеслиге в середине января, а отрезок перед перерывомвыдался особенно неудачным.

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    • В конце февраля они крупно уступили в чемпионате сначала дома «Лейпцигу» (0:5), а затем на выезде «Кельну» (0:3).

    Март они начали с того, что вылетели из Кубка Германи, уступив дома «Баварии» (0:1), а перед перерывом они дома же сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

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    После карантина игра у «Шальке» не ладится. Сначала они были на выезде разгромлены в рурском дерби дортмундской «Боруссией» (0:4), а затем крупно проиграли дома «Аугсбургу» (0:3).

    После 27 туров Бундеслиги «Шальке» с 37 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 33-43, 7 голов забил Суат Сердар, еще 6 — Амин Харит.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В матче сыграют травмированные защитники Бенжамен Стамбули и Жан-Клер Тодибо, полузащитники Амин Харит и Омар Маскарель.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Фортуны» — 2.65, победа «Шальке» — 2.70, ничья — 3.45.

    Шансы в этой встрече двух неудачником довольно равны, но прогнозируем, что «Фортуна» не проиграет в предстоящем матче.

    Можно ждать результативного матча. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют» за 1.70. 0

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