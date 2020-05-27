«Фортуна» — «Шальке». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Бундеслиги 27 мая 2020 года

В матче 28 тура чемпионата Германии «Фортуна» будет принимать «Шальке». Игра пройдет на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе 27 мая. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Фортуна» — «Шальке».

«Фортуна»

Последний раз клуб из Дюссельдорфа выигрывал в феврале. 22 числа подопечные Уве Реслера на выезде одержали верх над «Фрайбургом» (2:0).

Затем «Фортуна» выдала серию из пяти ничьих. В чемпионате она дома устроила голевую перестрелку с «Гертой» (3:3), после чего вылетела из Кубка Германии, уступив по пенальти на выезде клубу «Саарбрюккен» (1:1, 6:7).

Перед перерывом на карантин «Фортуна» на выезде обменялась голами с «Майнцем» (1:1). После возобновления сезона представители Дюссельдорфа дома разошлись миром с «Падерборном» (0:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

В последнем матче с «Кельном» на выезде, «Фортуна» вела со счетом 2:0 до 88-й минуты, после чего дважды пропустила, упустив победу — 2:2.

После 27 туров Бундеслиги «Фортуна» с 24 очками идет на 16-м месте, в 3 очках от зоны вылета. Разница мячей 29-52, 11 голов забил Роувен Хеннингс. Матч из-за травмы пропустит нападающий Давид Ковнацки.

В первом круге команды сыграли 3:3. В прошлом сезоне «Фортуна» в чемпионате проиграла дома 0:2 и победила на выезде 4:0, а в 1/8 финала Кубка проиграла в гостях 1:4.

«Шальке»

«Горняки» в последний раз побеждали в Бундеслиге в середине января, а отрезок перед перерывомвыдался особенно неудачным.

В конце февраля они крупно уступили в чемпионате сначала дома «Лейпцигу» (0:5), а затем на выезде «Кельну» (0:3).

Март они начали с того, что вылетели из Кубка Германи, уступив дома «Баварии» (0:1), а перед перерывом они дома же сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

После карантина игра у «Шальке» не ладится. Сначала они были на выезде разгромлены в рурском дерби дортмундской «Боруссией» (0:4), а затем крупно проиграли дома «Аугсбургу» (0:3).

После 27 туров Бундеслиги «Шальке» с 37 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 33-43, 7 голов забил Суат Сердар, еще 6 — Амин Харит.

Календарь и таблица Бундеслиги

В матче сыграют травмированные защитники Бенжамен Стамбули и Жан-Клер Тодибо, полузащитники Амин Харит и Омар Маскарель.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Фортуны» — 2.65, победа «Шальке» — 2.70, ничья — 3.45.

Шансы в этой встрече двух неудачником довольно равны, но прогнозируем, что «Фортуна» не проиграет в предстоящем матче.

Можно ждать результативного матча. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют» за 1.70. 0